Мы живем в век диджитал-технологий. Вопрос «есть ли у тебя аккаунт в соцсетях?», звучит также не актуально, как «есть ли у тебя холодильник?». А у каждой уважающей себя компании, конечно же, есть сайт. Уже несколько лет ходят разговоры, что скоро печатные носители умрут, но это всё не происходит. И не произойдёт! Все это мы уже проходили с книгами - как бы много не было электронных и аудио-версии, мы продолжаем покупать печатаные. Чтобы подчёркивать в них что-то важное, потом возвращаться к этим своим заметкам, открывая книгу. Чтобы почувствовать хруст страниц, тепло бумаги. Вот и с журналами та же история: печатная и электронная версии - это две разные истории, разные энергии, разная эстетика. Глянец в принте это отдельный вид удовольствия. Он про паузу в повседневной суете, про лоск качественной полиграфии и узнаваемый, почти волнующий аромат свежих страниц. Но и глянец не стоит на месте. Мы видим свои плюсы в цифровых технологиях. Мы расцениваем новые возможности не как замену прошлым, а их логичное дополнение.

