Мы живем в век диджитал-технологий. Вопрос «есть ли у тебя аккаунт в соцсетях?», звучит также не актуально, как «есть ли у тебя холодильник?». А у каждой уважающей себя компании, конечно же, есть сайт. Уже несколько лет ходят разговоры, что скоро печатные носители умрут, но это всё не происходит. И не произойдёт! Все это мы уже проходили с книгами - как бы много не было электронных и аудио-версии, мы продолжаем покупать печатаные. Чтобы подчёркивать в них что-то важное, потом возвращаться к этим своим заметкам, открывая книгу. Чтобы почувствовать хруст страниц, тепло бумаги. Вот и с журналами та же история: печатная и электронная версии - это две разные истории, разные энергии, разная эстетика. Глянец в принте это отдельный вид удовольствия. Он про паузу в повседневной суете, про лоск качественной полиграфии и узнаваемый, почти волнующий аромат свежих страниц. Но и глянец не стоит на месте. Мы видим свои плюсы в цифровых технологиях. Мы расцениваем новые возможности не как замену прошлым, а их логичное дополнение.
С этого года все номера
«Екб.Собака.ru» получат цифровую прописку! В диджитал-номере все материалы переверстаны для удобства чтения с гаджетов (десктопа, планшета или мобильного телефона).
Меню на главной странице позволит сразу открыть заинтересовавшую вас статью. А самое интересное - мы добавили функцию перехода на сайт или другую площадку для рекламных и партнерских материалов, чтобы вы одним касанием могли перейти на страницу заинтересовавшего вас товара, услуги или мероприятия.
Первый номер «ФЕВРАЛЬ 2020» вы уже читаете (ссылка на портале sobaka.ru и в шапке нашего аккаунта в Инстаграм @ekb.sobaka.ru). Дальше больше – теперь архив любимого журнала будет всегда под рукой! Итак, если вдруг вы не дочитали материал в печатной версии и вам не хочется забирать журнал с собой, просто сделайте это в телефоне или на компьютере. Приятного вам чтения! Мы, как всегда, приготовили много материалов, которые интересно именно почитать.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ, ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ