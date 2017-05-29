5 мест для тех, кто мечтает побывать на краю света

Увидеть край света – мечта истинных романтиков и самых смелых искателей приключений. Но где найти место, которое заслуживало бы столь интригующее звание? К счастью, у путешественников есть выбор: карта мира предлагает сразу несколько вариантов, которые позволят с гордостью сказать: «Я был на краю земли!» и даже привезти с собой доказательства.



Мыс Край Света, Сахалинская область, Россия

Самый настоящий Край Света находится на острове Шикотан в Сахалинской области. Мыс с удивительным названием станет идеальным местом для тех, кто хочет ненадолго сбежать от привычных дел и насладиться дикой природой невероятной красоты. Отвесные скалы, волны Тихого океана, виднеющийся вдалеке маяк и полное уединение – все это ждет людей, которые решат добраться до знаменитого мыса и полюбоваться незабываемым зрелищем.



Город Скаген – «край света» в Дании

Жители Дании называют «краем света» курортный городок Скаген на севере страны. В этом месте можно наблюдать необычное природное явление: здесь «встречаются» Балтийское и Северное моря, воды которых не могут слиться воедино из-за разной плотности. В результате между ними образуется четкая граница, очерченная пеной волн, и кажется, что именно тут проходит край земли. Даже цвет воды в морях отличается, что делает зрелище еще более впечатляющим и красивым.



Мыс Лэндс-Энд – «край земли» в Великобритании

Название скалистого мыса Land’s End переводится с английского языка как «Конец земли». В этом месте открывается потрясающий вид на невероятную природу и Атлантический океан. Лэндс-Энд очень удобен для туристов: здесь есть гостевые дома, кафе и даже магазинчики сувениров, где можно приобрести вещичку, которая будет напоминать о путешествии на край света. Сегодня сюда приезжают как любители приключений, так и сами жители Великобритании, желающие насладиться красотой и ощущением покоя.



Патагония – южноамериканский «край света»

Патагония – это прекрасный, но суровый край в Южной Америке, разделенный между Чили и Аргентиной. Поездка в это место, которое очень часто называют «краем света», может стать одним из самых захватывающих приключений в жизни. Леса, озера, фьорды и даже ледники – все это поражает искателей ярких впечатлений в невероятной Патагонии. Первозданная красота местной природы кажется одновременно вдохновляющей и опасной.

Однако чтобы увидеть пейзажи южноамериканского «края земли», необязательно ехать в Чили или Аргентину – ими можно насладиться, посмотрев проект HISTORY «В изоляции». В новом сезоне, который будет выходить на телеканале по воскресеньям в 21:00, начиная с 14 мая, герои отправятся в Патагонию и будут выживать в экстремальных условиях. В программе нет постановочных кадров и режиссуры – есть только реальный риск и желание устоять перед испытаниями, которые приготовила дикая природа. Участники попытаются доказать, что современный человек способен отказаться от комфорта и сможет продержаться даже вдали от цивилизации.



Город Ушуайя – дорога к «краю земли» в Аргентине

Еще один «край света» в Южной Америке – аргентинский город Ушуайя. Здесь отважные путешественники точно найдут то, что искали: на городской набережной установлен знак «Край света», местная железная дорога носит название «Поезд к Краю Земли», а краеведческий музей с оригинальным названием «Museo del Fin del Mundo» («Музей Края света») знакомит гостей с многочисленными экспонатами, раскрывающими историю этих мест. Туристов из разных стран влечет сюда удивительная природа, богатый растительный и животный мир, а также оригинальный штамп «Край земли», который здесь можно поставить в паспорт.