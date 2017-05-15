Важный исторический артефакт времен Колумба удалось увидеть из космоса

Во время съемок программы Discovery Channel «Сокровище Купера» был обнаружен якорь эпохи Великих географических открытий

Участники проекта Discovery Channel «Сокровище Купера», премьера которого состоится уже летом этого года, обнаружили в Карибском море якорь, который может принадлежать кораблю Христофора Колумба. Открытие было сделано с помощью карты, которую Даррелл Миклош, руководитель экспедиции, получил от астронавта Гордона Купера. Якорь датируется 1492-1550 годами, его вес составляет около 600 килограмм. Форма якоря, как и то, что он принадлежал кораблю весом не более 300 тонн, позволяет отнести его к эпохе Колумба.



Даррелл Миклош также уверен, что якорь принадлежит одному из кораблей Колумба. Это подтверждают и другие находки экспедиции: керамические черепки темно-синего цвета и изготовленный на Майорке сосуд свидетельствуют, что судно было именно испанским. Железные и бронзовые корабельные гвозди, найденные вместе с якорем, идентичны другим гвоздям, которые использовали в судостроении в конце XV века. В качестве еще одного доказательства исследователи приводят сломанное якорное кольцо: оно дает основание полагать, что корабль явно был сорван с якоря, – именно это произошло с одним из судов Колумба во время плавания 1500 года. Миклош уверен, что находки экспедиции могут привести непосредственно к затонувшему кораблю — по крайней мере к тому, что от него осталось.



Поиски предполагаемого корабля Колумба были инициированы самим Миклошем — известным охотником за сокровищами. Он руководствуется «космической картой сокровищ», которая и помогает ему делать невероятные находки. Эту карту составил Гордон Купер — американский астронавт, облетевший Землю 22 раза во время космической миссии программы НАСА Меркурий-Атлас-9. Купер сделал множество снимков земной поверхности и отметил предполагаемые места кораблекрушений в Карибском море. Позже он передал эту карту своему другу, Дарреллу Миклошу, который следует по отмеченным координатам и пытается отыскать сокровища, спрятанные на глубине. Увидеть удивительные артефакты прошлого, которые удастся найти во время экспедиций Миклоша, в том числе якорь и возможные останки корабля Колумба, зрители смогут в программе «Сокровище Купера» на Discovery Channel с 24 июня по субботам в 15:00.

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