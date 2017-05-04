PortAventura World Parks & Resort объявляет о назначении нового коммерческого директора

PortAventura World Parks & Resort приветствует нового коммерческого директора Марка Робинсона, в планах которого укрепить позиции курорта как одного из самых крупных направлений для семейного отдыха в Европе.

Марк Робинсон – увлеченный профессионал и успешный руководитель с более чем 30-летним опытом в индустрии туризма. До того, как г-н Робинсон присоединился к команде PortAventura World, он сменил несколько руководящих постов, включая должность президента туристической компании Intercruises, которую основал в 2003 году, а также руководящий пост круизной компании Festival Cruises (Director of Ground Operations & Onboard Revenues) и регионального директора First Choice Holidays в Испании и Португалии.