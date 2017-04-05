Злой рок снегоходной экспедиции на Северный Ледовитый океан 2017

Участники снегоходной экспедиции Екатеринбург – Северный ледовитый океан были вынуждены преждевременно завершить экспедицию в районе поселка Инта (Республика Коми). До финишной точки на берегу Карского моря бассейна Северного Ледовитого океана снегоходчики не доехали 700 километров. Всего же удалось пройти на снегоходах автономно вдоль восточного склона Уральских гор около 2 800 километров.

Сойти с маршрута пришлось из-за нескольких факторов. Из-за тяжелых условий эксплуатации и некачественного топлива все экспедиционные снегоходы по очереди периодически выходили из строя на всем протяжении пути. На их диагностику и ремонт тратилось время, что сказалось на графике всей экспедиции. В итоге, после успешного прохождения по территории Среднего и Северного Урала (горы - Конжаковский Камень, Ольвинский Камень, Главный Уральский Хребет, перевал Дятлова, плато Маньпупунер), снегоходчики перевалили Уральский хребет с востока на запад (в районе горы Народная, Приполярный Урал) и доехали до базы Желанная. Дальнейшее движение на север оказалось затруднено плюсовой температурой и незначительным количеством, а иногда и полным отсутствием снега (!) в горах Приполярного Урала на некоторых участках снегоходной экспедиции.

Весна, пришедшая на 17 календарных дней раньше срока, сорвала все планы не только геологов и нефтяников, но и снегоходной экспедиции. Двигаться дальше было рискованно, в том числе и потому, что освободившиеся ото льда реки могли отрезать пути для эвакуации экспедиции. Поэтому, приняв непростое решение о завершении экспедиции 2017, участники своим ходом добрались до Инты, оттуда до Печоры, где погрузив технику на грузовик, выехали в Екатеринбург.

Будет ли продолжение этого грандиозного проекта - прокладка снегоходной трассы "Север" от Екатеринбурга (Средний Урал) до Карского моря (бассейн Северного Ледовитого океана) – в следующем году, руководитель проекта Константин Кузнецов не уточняет.



"Мы сделали все, что могли. Была проделана большая подготовительная работа, потрачено много сил, ресурсов и времени на проведение непосредственно самой снегоходной экспедиции 2017, привлечено большое количество спонсоров и партнеров, но Север в очередной раз показал нам, кто здесь главный, жестко подкорректировав наши планы и устремления. Будет ли продолжение? Сейчас не хочется об этом пока говорить. Идет процесс анализа проделанной большой работы, подготовка отчетов, подготовка фото и видеоотчетов об экспедиции. Одно можно сказать - снова и снова убеждаемся в том, что на Урале действительно есть что показать туристам не только со всей страны, но и со всего мира. Но, чтобы проект Урала-снегоходного "Снегоходная трасса "Север" состоялся, нужны не только личные усилия снегоходчиков-энтузиастов, но и поддержка соответствующих структур со стороны правительства всех регионов Урала (Свердловская область, Пермская область, Республика Коми, ЯНАО, ХМАО)."