«Билайн» запускает новые тарифы без внутрисетевого роуминга

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представляет новую усовершенствованную линейку тарифов, созданную вместе с клиентами. В новой линейке входящие в поездках по России стали бесплатными. Таким образом, «Билайн» одним из первых отказался от так называемого внутрисетевого роуминга.



Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Шелль Йонсен отметил: «Data-ориентированный подход к ценообразованию стал одним из главных трендов развития рынка телекоммуникационных услуг в России, и «Билайн» стоит у истоков внедрения этой бизнес-модели. В России наступила эпоха смартфонов. Сегодня на первое место среди всех услуг связи для наших клиентов выходит качественный и доступный мобильный интернет, вокруг которого и построена наша новая тарифная линейка. Мы также рады одним из первых в России объявить об отмене внутрироссийского роуминга в нашей сети. Это стратегический шаг для «Билайна», который позволит поднять на новый уровень главную ценность, которую мы даем нашим клиентам – мобильность».



КАК СОЗДАВАЛИСЬ НОВЫЕ ТАРИФЫ

В разработке новой тарифной линейки принимали участие несколько тысяч клиентов «Билайн» по всей России, которые рассказали компании о своем реальном пользовательском опыте, об актуальных и менее востребованных услугах, своих недовольствах и пожеланиях. На основе этой информации с применением технологий анализа сверхбольших массивов обезличенных данных (Big Data) была проанализирована вся абонентская база «Билайн», что задало основу будущей линейки. Завершающим этапом стало применение методики дизайн-мышления, в результате которого новая линейка обрела свое наполнение для каждого профиля потребления в отдельности.

Обновленные тарифы «ВСЁ!» получили не только новое название, но и то наполнение, которое сами клиенты выбрали для каждого тарифа:



• В 2 раза больше интернета. Каждый пакет включает двойной объем интернета на 2 месяца. Начиная с 3-го месяца, удваивать пакет можно ежемесячно при пополнении на сумму абонентской платы;

• Неограниченное количество звонков внутри сети дома и в поездках. На номера других операторов действуют пакеты минут. Стоимость исходящих звонков варьируется в зависимости от региона подключения и выбранного пакета;

• Функцию разделения пакета трафика с членами своей семьи или другими устройствами;

• Заморозку списания абонентской платы при необходимости в Личном кабинете на неограниченный срок;

• Домашний интернет, цифровое телевидение и другие услуги за 1 рубль в месяц при подключении предложения «ВСЁ в одном» (обновленное приложение «ВСЁ в одном» станет доступно для подключения уже в ближайшее время);

• Звонки и мобильный интернет по самым выгодным ценам за границей;

Таким образом, каждый клиент сможет выбрать для себя именно тот тариф, который подходит ему с учетом его потребностей, и наполнить его дополнительными услугами при необходимости. Чем старше тариф, тем больше услуг в него входят. На Урале для подключения доступна линейка от 350 рублей («ВСЁ 1») до 2500 рублей («ВСЁ 5»).



ОТМЕНА ВНУТРИСЕТЕВОГО РОУМИНГА И ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗВОНКИ ПО РОССИИ

«Билайн» отменяет внутрисетевой роуминг и вводит единые условия на звонки по России, а также при нахождении в Республике Крым и Севастополе. В новых пакетах тарифной линейки «ВСЁ!», а также на новых линейных тарифах («Ноль сомнений»), выгодные цены на звонки в поездах по России доступны автоматически.



Клиенты «Билайн» смогут чувствовать себя в поездках по России, как дома. Все входящие в любом уголке России, за исключением Республики Крым и Севастополя, Чукотского АО, Таймырского и Долгано-Ненецкого муниципальных районов, ЕМО г. Норильска и г. Игарки, бесплатные. Стоимость исходящих внутри сети и на другие номера для младших пакетных тарифов – 5 рублей, на старших тарифах – расходуются из основного пакета. Цена исходящих внутри сети на линейных тарифах («Ноль сомнений») – 5 рублей, на номера других операторов – 12 рублей.

При посещении Республики Крым и города Севастополь также действуют выгодные цены на всех новых тарифах: все входящие – 1,5 рубля за минуту, любые исходящие – 4 рубля за минуту.

Единые цены на звонки в поездках по России доступны для всех новых клиентов «Билайн», подключившихся к любому тарифу из новой линейки тарифов «ВСЁ!» или новым линейным тарифам («Ноль сомнений»). Клиенты действующих или архивных тарифов «Билайн» смогут прейти на любой тариф из новой линейки бесплатно.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Опция «Звонки по России»

Специально для тех, кто планирует провести свой отпуск, любуясь достопримечательностями России, на младших тарифах доступна для подключения дополнительная опция – «Звонки по России». Она включает 100 минут на мобильные номера любых сетей по всей России. Стоимость подключения составляет 30 рублей, размер абонентской платы – 150 рублей в месяц.



Пакет «500 SMS»

В ходе анализа Big Data было выявлено, что более 50% новых клиентов, подключившихся к самым доступным тарифам «Билайна» в 2016 году, не пользуются SMS, предпочитая обмениваться сообщениями в мессенджерах. Поэтому в состав младшего тарифа «Всёшечка» в регионах и «ВСЁ 1» в Москве SMS не входят. Но при необходимости их можно подключить дополнительно за 30 рублей, абонентская плата – 2 рубля в сутки (опция «Пакет 500 SMS»). На старших тарифах SMS включены в основной пакет.



Опция #можноВСЁ

Для активных пользователей социальных сетей, а также любителей видеоконтента и музыки «Билайн» предлагает опцию #можноВСЁ. За 4 рубля в сутки клиенты «Билайн» младших тарифов «ВСЁ!» и «Всёшечки» получат дополнительный пакет мобильного интернета к основному для доступна к приложениям социальных сетей Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники и музыкальных сервисов – Яндекс.Музыка, Zvooq, ВКонтакте).

Опция» Автопродление скорости»



Клиенты «Билайн» активно пользуются мобильным интернетом, поэтому на случай исчерпании пакета доступна опция «Автопродление скорости». Для младших тарифов будет доступен пакет 100Мб за 50 рублей, а для старших – 5Гб за 150 рублей.

Более подробную информацию о новой тарифной линейке смотрите на сайте www.beeline.ru в своем городе.