Коллаборация IQOS с Хуаном Амадором и Рене Соффнером — это смелое сотрудничество, которое объединяет опытное мастерство и научный подход. Оно вдохновлено красотой окружающего нас мира: солнечными закатами, жаркими летними днями, холодными туманными рассветами и ослепительными лучами заходящего солнца.

И Хуан, и Рене в своем подходе к работе разделяют философию IQOS: они применяют последние научные достижения и инновационные методы для получения наилучших результатов. «Я использую много техник, в которых очень важен контроль температуры, так что мне очень близка философия IQOS», — подчеркивает Рене.

«Цель шеф-повара — подарить своим гостям новые впечатления. Я бы даже сказал — совершить вместе с ними путешествие на другую планету, уместив это все во вкусах и ароматах на одной тарелке», — говорит о своей работе Хуан.

*public talk — публичное обсуждение

Не исключает риски

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