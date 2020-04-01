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IQOS представил в Екатеринбурге коллаборацию с ведущими экспертами вкуса

12 марта в бутике IQOS в ТРЦ «Гринвич» прошел public talk* с участием Яны Милорадовской, главного редактора «Собака.ru» в Петербурге, и Владимира Олькиницкого, шеф-повара ресторана «Крабы, гады и вино». Они обсудили тему последних технологических трендов в кулинарии и миксологии, а также гастрономические особенности Екатеринбурга.

Мероприятие прошло в честь запуска коллаборации инновационного бренда IQOS с ведущими экспертами в мире вкуса — Хуаном Амадором, шеф-поваром с мировым именем, и Рене Соффнером, миксологом, лауреатом международных премий.

Премьера глобальной коллаборации бренда состоялась в начале февраля в центре Москвы в необычном экспериментальном формате путешествия по миру вкусов и ощущений. Следующим шагом в развитии проекта стала серия мероприятий в российских городах, где бренд пригласил к сотрудничеству локальных гастро-экспертов. Екатеринбург первым встречал гостей. 

Яна Милорадовская

Главный редактор журнала «Собака.ru» в Петербурге

— В рамках нового проекта IQOS встречаются наука и творчество, исследовательский подход и свобода самовыражения. Коллаборация бренда посвящена путешествию в мир новых вкусов, которые талантливые мастера высокой кухни и миксологии создали, используя новейшие технологии.

Владимир Олькиницкий

Шеф-повара ресторана «Крабы, гады и вино»

— Гастрономия — одна из самых динамично развивающихся отраслей. Главный тренд сейчас — это нестандартные  технологии приготовления и контроль температур при нагревании. Например, термическая обработка ингредиентов на 60 градусах на протяжении двух месяцев дает абсолютно уникальный эффект.

Коллаборация IQOS с Хуаном Амадором и Рене Соффнером — это смелое сотрудничество, которое объединяет опытное мастерство и научный подход. Оно вдохновлено красотой окружающего нас мира: солнечными закатами, жаркими летними днями, холодными туманными рассветами и ослепительными лучами заходящего солнца.

И Хуан, и Рене в своем подходе к работе разделяют философию IQOS: они применяют последние научные достижения и инновационные методы для получения наилучших результатов. «Я использую много техник, в которых очень важен контроль температуры, так что мне очень близка философия IQOS», — подчеркивает Рене.

«Цель шеф-повара — подарить своим гостям новые впечатления. Я бы даже сказал — совершить вместе с ними путешествие на другую планету, уместив это все во вкусах и ароматах на одной тарелке», — говорит о своей работе Хуан.

*public talk — публичное обсуждение

Не исключает риски
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