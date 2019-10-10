Модный бизнес обсудят в Уральском Центре развития дизайна

В рамках деловой программы состоится встреча с организаторами конкурса и проекта продвижения молодых дизайнеров на итальянском рынке Promenade della Moda (Италия).

Ex-buyer Weda Fashion Group Покровский Пассаж, член экспертного совета Союза Русских Байеров Анна-Мария Шифрова расскажет о точках соприкосновения дизайнеров и байеров, о том, как работает эта индустрия в России и в других странах.

Специальным гостем деловой программы станет редактор профессионального журнала о моде в России «Ателье» Светлана Костенко.