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Модный бизнес обсудят в Уральском Центре развития дизайна

Деловая и образовательная программа XI сезона EKATERINBURG FASHION WEEK пройдет 15, 16 и 17 октября в конференц-зале. Спикеры обсудят перспективы развития модного бизнеса, поделятся успешными кейсами, дадут советы и рекомендации начинающим дизайнерам, поговорят о трендах. 

15 октября

Уральский Центр развития дизайна

Специальный гость Недели моды - официальный представитель выставки CPM (Москва) и CPD (Дюссельдорф) Галина Истомина. Более 15 лет она курирует программу поддержки российских дизайнеров в рамках выставки СРМ в Москве. Тема ее выступления «Развитие дизайнерского бренда, возможности, предоставляемые выставкой СPM».

Дизайнер и fashion-эксперт Анна Мальцева поделится опытом выхода на европейские рынки собственного бренда.

В заключении дня – паблик-толк «Продюсирование специалистов креативных индустрий». Участники: Юна Ильина, Юлия Бычкова, Анастасия Герда, Мария Нефедова, Анна Мальцева

16 октября

Уральский Центр развития дизайна

Гостей ждут творческие встречи с дизайнерами Джорджем Шагашвили и Машей Варламовой.

Стилист-исследователь Марина Степанова раскроет новую для нашей аудитории тему осознанности в моде и дизайне: вторичный шопинг, экологичность, осознанность в подборе гардероба.

17 октября

Уральский Центр развития дизайна

В рамках деловой программы состоится встреча с организаторами конкурса и проекта продвижения молодых дизайнеров на итальянском рынке Promenade della Moda (Италия).

Ex-buyer Weda Fashion Group Покровский Пассаж, член экспертного совета Союза Русских Байеров Анна-Мария Шифрова расскажет о точках соприкосновения дизайнеров и байеров, о том, как работает эта индустрия в России и в других странах.

Специальным гостем деловой программы станет редактор профессионального журнала о моде в России «Ателье» Светлана Костенко.

Более 50 дизайнеров и торговых марок из России, Грузии, Болгарии и Италии представят свои свежие коллекции. За шесть дней «Недели моды в Екатеринбурге» мероприятия смогут посетить более 2,5 тысяч гостей
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