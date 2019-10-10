Деловая и образовательная программа XI сезона EKATERINBURG FASHION WEEK пройдет 15, 16 и 17 октября в конференц-зале. Спикеры обсудят перспективы развития модного бизнеса, поделятся успешными кейсами, дадут советы и рекомендации начинающим дизайнерам, поговорят о трендах.
Модный бизнес обсудят в Уральском Центре развития дизайна
15 октября
Уральский Центр развития дизайна
Специальный гость Недели моды - официальный представитель выставки CPM (Москва) и CPD (Дюссельдорф) Галина Истомина. Более 15 лет она курирует программу поддержки российских дизайнеров в рамках выставки СРМ в Москве. Тема ее выступления «Развитие дизайнерского бренда, возможности, предоставляемые выставкой СPM».
Дизайнер и fashion-эксперт Анна Мальцева поделится опытом выхода на европейские рынки собственного бренда.
В заключении дня – паблик-толк «Продюсирование специалистов креативных индустрий». Участники: Юна Ильина, Юлия Бычкова, Анастасия Герда, Мария Нефедова, Анна Мальцева
16 октября
Уральский Центр развития дизайна
Гостей ждут творческие встречи с дизайнерами Джорджем Шагашвили и Машей Варламовой.
Стилист-исследователь Марина Степанова раскроет новую для нашей аудитории тему осознанности в моде и дизайне: вторичный шопинг, экологичность, осознанность в подборе гардероба.
17 октября
Уральский Центр развития дизайна
В рамках деловой программы состоится встреча с организаторами конкурса и проекта продвижения молодых дизайнеров на итальянском рынке Promenade della Moda (Италия).
Ex-buyer Weda Fashion Group Покровский Пассаж, член экспертного совета Союза Русских Байеров Анна-Мария Шифрова расскажет о точках соприкосновения дизайнеров и байеров, о том, как работает эта индустрия в России и в других странах.
Специальным гостем деловой программы станет редактор профессионального журнала о моде в России «Ателье» Светлана Костенко.
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