Художники из Екатеринбурга придумали новый жанр — МОКЬЮТЕКТУРА

В 2017 году екатеринбургская команда SPEKTR начала масштабную архитектурную серию арт-объектов в рамках крупнейшего российского фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. Сегодня мы представляем имя нового направления — мокьютектура (mockutecture).

Новационный термин изобрели сами участники команды SPEKTR. Отчасти этот термин создан по аналоги с мокьюментари (mockumentary) ( подделанный, псевдодокументальный - прим.ред.). Рисование объектов является лишь первым этапом, на котором реализуется арх-утопия (архитектурная утопия), воплощаются не реализованные ранее сны архитектора.



Серия началась с работы «Девять призм» в Омске в 2017 году, после чего мы продолжили ее в Томске в том же году работой «Четыре плоскости под разными углами». В 2018 первая мокьютектура появилась в Екатеринбурге — здание на Восточной, 182 заиграло новыми красакими, когда там появилась «Серознаменная группа», которую команда создавала почти 100 часов.

Для всех имеющихся рисунков предполагается реализация второго этапа — архитектурной антиутопии. На втором этапе объекты мокьютектуры начнут «стареть», на них могут появиться стикеры, объявления или граффити. Словно в городской среде, они будут жить и изменяться, сохраняя иллюзию.