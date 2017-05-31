Theodore Alexander в «День&Ночь»

В начале июня в шоуруме «Английский стиль» - новая коллекция от знаменитого бренда Theodore Alexander. Более тридцати мебельных шедевров из самых дорогостоящих пород древесины, изготовленных вручную с применением самых тонких секретов резьбы, инкрустации, латунного литья.

Эти яркие и запоминающиеся вещи всегда становятся фокусным центром интерьера, их хочется рассматривать и трогать. Даже фанатичные поклонники минимализма ценят эту классику за уникальный характер и смело миксуют с современными предметами. Отдельная новость - в Екатеринбурге снова символ бренда - комод с тринадцатью обезьянами, придумка гениального Пола Мэйтланда-Смита, основателя бренда.

Мебельная студия «День&Ночь», ул. Чапаева, 14/1, тел. (343) 251-7951,

Салон New Look, ТЦ «Европа», ул. Ленина, 25, ТЦ «Европа», тел. (343) 253-7752,

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