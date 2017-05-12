Дизайн-конкурс одного дня ONE DAY DESIGN CHALLENGE в Москве

28 мая в ЦДХ в пространстве выставки АРХ Москва пройдет ONE DAY DESIGN CHALLENGE – дизайн-конкурс одного дня, организованный для молодых дизайнеров компанией Roca, всемирно известным производителем товаров для ванной комнаты.

Оценивать результаты конкурса будет авторитетное жюри, в которое вошли ведущие профессионалы в области промышленного дизайна и архитектуры: Владимир Пирожков, Сергей Смирнов, Владимир Самойлов, Вера Бутко и Антон Надточий, а также директор по коммуникациям Roca Хавьер Торрас.

ONE DAY DESIGN CHALLENGE – международный конкурс с многолетней историей, который с успехом проводится в разных странах мира. В прошлом году только в Барселоне в нем приняли участие больше 500 человек! В этом году к Испании, Гонконгу и ОАЭ впервые присоединятся Великобритания, Португалия, Китай и Россия.



Конкурс отличает необычный стремительный формат, в основе которого лежат: Идея, Концентрация, Скорость, Результат.

Утром – задание

Днем – работа

Вечером – награда

Навсегда – опыт и кейс для портфолио

Всех участников ждет незабываемый день, наполненный творчеством, который они проведут в удобном, подготовленном для работы пространстве, среди друзей и коллег, в атмосфере здорового соперничества, азарта и невероятной концентрации идей.

ONE DAY DESIGN CHALLENGE – это настоящий вызов собственной креативности.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: привлечь молодых дизайнеров к разработке оригинальных, инновационных и, вместе с тем, простых решений для оборудования ванной комнаты.

НАГРАДЫ:

1-е место: 5 000 евро

2-е место: 3 000 евро

3-е место: 1 000 евро

Но главный приз – возможность быстро, ярко и эффектно заявить о себе в профессиональном сообществе. Победа в популярном международном конкурсе – лучший старт и серьезный вклад в развитие творческой карьеры!

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

Конкурс рассчитан на дизайнеров, архитекторов и студентов, изучающих данные профессии, в возрасте до 30 лет, граждан России. Участники могут выступить индивидуально или в составе группы до 3-х человек, при условии, что все члены группы соответствуют вышеуказанным требованиям.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

Главная особенность конкурса в том, что он целиком и полностью укладывается в один день.

28 мая в 09:30 в месте проведения мероприятия будет объявлена тема творческих работ и участникам будет предоставлена письменная копия задания.

Срок выполнения дизайнерского задания – с 09:45 до 18:00. Участники смогут работать на территории проведения мероприятия или в любом другом месте.

В 18:30 жюри удалится на совещание для определения проектов-победителей.

В 20:30 состоится церемония награждения, в рамках которой жюри объявит имена победителей, занявших первое, второе и третье места.

РЕГИСТРАЦИЯ

Участники могут зарегистрироваться на сайте www.onedaydesignchallenge.net до 23:59 26 мая 2017 г. (по московскому времени). Также можно будет зарегистрироваться лично в день проведения конкурса 28 мая 2017 г., с 08:30 до 09:30 на стойке регистрации, которая будет располагаться при входе в помещение выставки «АРХ Москва» в ЦДХ (Крымский вал, д. 10).



ПОДАЧА РАБОТ

В ходе разработки дизайнерских проектов участники могут использовать любую 2D и 3D графику, масштабные макеты, фотографии, коллажи и т.д. Проекты представляются на рассмотрение жюри в цифровом формате на USB-флеш-накопителе.

ЖЮРИ

Хавьер Торрас – директор по коммуникациям Roca

Родился в Испании в 1962 г. Получил степень магистра по специальности Business Administration в ESADE В 1986 г. Сделал карьеру в области маркетинга, бизнес-стратегий и коммуникаций, занимая управляющие должности в крупных международных компаниях. В течение 10 лет был президентом испанской ассоциации производителей оборудования для ванных комнат AGRUBAÑO.

С 2008 г. является директором по коммуникациям бренда Roca, а в 2010 г. возглавил фонд We Are Water Foundation.

Владимир Пирожков – промышленный дизайнер

Выпускник кафедры промышленного дизайна Свердловского архитектурного института. Прошел стажировку в студии известного дизайнера Луиджи Колани, где участвовал в работах для Adidas, Ferrari, Yves Saint Laurent. Обучался в Швейцарии в Art Center College of Design. Больше 20 лет разрабатывал интерьеры автомобилей для самых известных международных брендов: занимал должность дизайнера в компании Citroën и старшего дизайнера в дизайн-центре Toyota в Ницце. Преподает в ведущих вузах России, США, Китая и Европы. С 2014 г. – директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» / НИТУ «МИСиС». Под его руководством были разработаны элементы фирменного стиля Sukhoi Superjet 100, дизайн факелов Олимпийских игр в Сочи, а также концепт-модель космического корабля РКК «Энергия» и др. С февраля 2005 г. — почетный член Российской академии художеств.

Сергей Смирнов – промышленный дизайнер, генеральный директор SMIRNOVDESIGN, директор центра исследований и разработок МГХПА им С.Г. Строганова

Выпускник МГХПУ им. Строганова на кафедре «Промышленный дизайн». В 1998 году создал компанию SMIRNOV DESIGN, которая на данный момент является одним из лидеров российского промышленного дизайна. Два года подряд в 2013 и 2014 году компания SMIRNOV DESIGN получала самую престижную премию в области промышленного дизайна Red Dot Design Award. В 2015 году совместно с Роснано на выставке «Открытые Инновации» представил компанию «Ронави», занимающуюся робототехникой в логистике. Год спустя начал преподавать в магистратуре факультета «Дизайн» МГХПА им С.Г. Строганова и возглавил Центр Исследований и Инновационных Разработок МГХПА им С.Г. Строганова.

Владимир Самойлов – междисциплинарный дизайнер и аналитик

Выпускник Уральской архитектурно-художественной академии, управляющий партнер Matveyev Samoylov Concept Development, исследователь, разработчик дизайн-стратегий, тренд-аналитик в области дизайна и технологий, обладатель международной премии в области промышленного дизайна Red Dot Design Award.

Вера Бутко и Антон Надточий – архитекторы

После окончания МАРХИ работали в бюро ABD Architects. В 1994 г. основали архитектурную мастерскую ATRIUM. Под их руководством мастерская прошла путь от небольшого интерьерного бюро до крупной фирмы, занимающейся комплексным проектированием и находящейся в авангарде профессиональных процессов. Среди реализованных объектов в Москве — административное здание на 2-й Тверской-Ямской улице, школа-интернат для детей-сирот в Кожухово, жилой дом со спортивным центром Москомспорта «Баркли парк», торгово-деловой комплекс «Водный», Московский молодежный центр «Планета КВН», галерея RuArts, мебельный бутик Cappellini, а также крупные интерьерные проекты, в т.ч. пять офисов для компании «Яндекс».

ИСТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Впервые конкурс был проведен в 2012 г. в Барселоне и сразу привлек интерес молодых дизайнеров. В первый год в нем приняло участие 130 творческих команд. За пять лет ONE DAY DESIGN CHALLENGE завоевал огромную популярность, в прошлом году для участия в испанском конкурсе 550 участников приехали в Барселону из 72 городов страны.

Несмотря на то, что конкурс всегда посвящен оборудованию ванной комнаты, тема его каждый год меняется, что позволяет взглянуть на привычные вещи под новым углом.

В прошлом году тема ONE DAY DESIGN CHALLENGE была сформулирована как «Поколение кочевников» (Nomad Generation), она породила множество новаторских концептов. Первое место в испанском конкурсе получил остроумный проект KENCHIKUKA от По Молто, придумавшего модульный унитаз-трансформер, который можно приспособить к различным пространствам и сложить до размеров бачка. Второе место занял проект SAK от дизайнеров Лайи Альберт и Рамешвор Понс – меняющая форму текстильная раковина. Третий приз был отдан силиконовой раковине SILINK от команды Гилл, Виллареаль и Мартинез, которая изменила представление об этом знакомом и привычном каждому аксессуаре, неожиданно ставшим легким и пластичным. Организаторы ждут от участников российского конкурса не менее неожиданных и остроумных решений.

ИНИЦИАТОР КОНКУРСА

Roca – международный концерн по производству полного спектра товаров для ванной комнаты.

На сегодняшний день Roca Group занимает лидирующие позиции в производстве полного ассортимента продукции для ванных комнат: ванн, санитарной керамики, смесителей, аксессуаров и мебели. Компания – единственный в мире производитель всех видов ванн: чугунных, стальных, акриловых. Roca Group представлена в 170 странах и располагает 78 заводами, на которых занято более 22 600 сотрудников.

RocаGroup представляет на российском рынке свои самые известные торговые марки - премиум-бренд Laufen (Швейцария), флагманский бренд Roca, предлагающий продукцию высокого и среднего ценового сегментов, эконом-бренд Jika (Чехия), российские бренды эконом-сегмента Santek и Santeri, а также марку мебели для ванных комнат «Акватон». Компании принадлежит 7 заводов на территории России с общей численностью персонала более 2500 человек.

По всем вопросам, связанным с конкурсом ONE DAY DESIGN CHALLENGE в Москве, пожалуйста, обращайтесь: designchallenge.ru@roca.net