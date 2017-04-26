Шепот прибоя в Екатеринбурге — ваш морской стиль в интерьере с текстилем anka

Трудно сказать, когда точно дизайнеры стали использовать морские мотивы в интерьере. По мнению специалистов, первое обустройство жилья в данном стилистическом направлении произошло в начале 20-го столетия. Время шло, и мода на интерьеры менялась, о такой тенденции словно забыли. Спустя пару десятилетий морской стиль в интерьере снова получил заслуженную популярность.

Морской стиль считается дорогим из-за использования только натуральных материалов. Он не приемлет ничего искусственного. Различные породы дерева, применяемые в качестве покрытия полов, — это, как правило, паркетная либо палубная доска. Для отделки стен используют покраску, штукатурку или вагонку. В ванные комнаты кладут глянцевую плитку. Для решения потолка нет правил — окрашенный, подвесной или натяжной, простой либо многоуровневый. Не стоит расстраиваться, если у вас невысокие потолки — это дополнительно создаст атмосферу каюты морского транспорта.



Принципы оформления интерьера в морской стилистике



1.Особое внимание необходимо уделить текстилю. Текстиль должен быть прочным и практичным. Используйте грубые материалы — лён, хлопок, вельвет и другие. Никакой синтетики — это удешевит дизайн!

Мягкая мебель, шторы, подушки с морским принтом, например, с изображением якорей или морских звёзд, а также однотонные ткани либо в полоску. Обязательное применение натурального дерева – оно должно присутствовать в мебели, на полу и декоративных элементах.



2.Главные цвета стиля – белый с синим. Иногда их разбавляют оранжевым, коричневым и красным.



3.Этот стиль приветствует единство направление дизайна, а также наличие множества аксессуаров. Они предназначены для воссоздания уютной ауры приключений.



Приходите в салон интерьерного текстиля anka, вдохните аромат морского бриза, и выберите для себя идеальный текстиль для вашего морского интерьера, а специалисты салона помогут вам создать индивидуальный проект.



Салон интерьерного текстиля Anka

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