Парадный ампир — стиль завоевателей

Ампир, зародившийся во Франции, славится помпезностью. Богатое декорирование, выполненное в соответствии с абсолютной симметрией и уравновешенностью общего вида, содержащее элементы военной символики, призвано подчеркивать идеи могущества и власти. Использование однотонных тканей с золотой вышивкой создает дворцовую атмосферу. Цветовая палитра подбиралась в соответствии с цветами флага Франции – красный, синий и белый. Убранство спальни дополнялось использованием балдахинов и шелком, которым затягивались стены помещения.



Основными чертами стиля ампир являются:

1. Богатое декорирование тканью, предпочтительны однотонные жаккардовые ткани с золотым орнаментом, либо шелковым цветочным принтом.

2. Строгое сочетание всех элементов дизайна с монументальностью имперского величия.

3. В богатом изысканном интерьере должна присутствовать торжественная парадность (с обязательным соблюдением правил равновесия и симметрии).

4. Изобилие древнеримских, древнегреческих и египетских элементов декора.

5. Наличие гербовой и военной символики.

6. Использование насыщенной цветовой палитры при отделке стен, потолка и пола помещения.

7. Наличие массивной мебели с изысканным декором, изготовленной из ценных пород дерева.

Самый широкий выбор благородных и торжественных тканей, идеально подходящих этому сложному стилю, вы сможете найти в салоне интерьерного текстиля anka. Квалифицированные специалисты помогут вам создать свой собственный парадный интерьер любой сложности.



Салон интерьерного текстиля Anka

ул. Малышева 8

ИЦ Architector, бутик 206

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