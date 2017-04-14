Парадный ампир — стиль завоевателей
Ампир, зародившийся во Франции, славится помпезностью. Богатое декорирование, выполненное в соответствии с абсолютной симметрией и уравновешенностью общего вида, содержащее элементы военной символики, призвано подчеркивать идеи могущества и власти. Использование однотонных тканей с золотой вышивкой создает дворцовую атмосферу. Цветовая палитра подбиралась в соответствии с цветами флага Франции – красный, синий и белый. Убранство спальни дополнялось использованием балдахинов и шелком, которым затягивались стены помещения.
Основными чертами стиля ампир являются:
1. Богатое декорирование тканью, предпочтительны однотонные жаккардовые ткани с золотым орнаментом, либо шелковым цветочным принтом.
2. Строгое сочетание всех элементов дизайна с монументальностью имперского величия.
3. В богатом изысканном интерьере должна присутствовать торжественная парадность (с обязательным соблюдением правил равновесия и симметрии).
4. Изобилие древнеримских, древнегреческих и египетских элементов декора.
5. Наличие гербовой и военной символики.
6. Использование насыщенной цветовой палитры при отделке стен, потолка и пола помещения.
7. Наличие массивной мебели с изысканным декором, изготовленной из ценных пород дерева.
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ИЦ Architector, бутик 206
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