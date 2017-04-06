Премия «Лучшие дизайнеры и интерьеры» 2017 по версии журнала ЕКБ.Собака.ru и интерьерного центра ARCHITECTOR

Организаторы Премии:



• журнал ЕКБ.Собака.ru – интеллектуальный глянцевый журнал о людях и событиях в Екатеринбурге и России.

• интерьерный центр ARCHITECTOR



Уникальность Премии:



В этом году, помимо открытого голосования, будет работать профессиональное международное жюри.



Сайт премии: www.topinteriors2017.ru



Участники Премии:



Дизайнеры, архитекторы, творческие коллективы г. Екатеринбурга.



Номинации Премии профессионального жюри:

• Частный интерьер, проект, реализованный с марта 2016 по апрель 2017.

• Общественный интерьер, проект, реализованный с марта 2016 по апрель 2017.

• Частный интерьер - проект.

• Общественный интерьер - проект.



Номинации Премии интернет - голосования:

• Общественный интерьер

• Частный интерьер



Сроки открытого голосования: 01 мая - 12 июня 2017

Церемония вручения наград: 15 июня 2017



На своей площадке Премия объединяет дизайнеров, архитекторов, представителей культурной и творческой среды и арт- сообществ, представителей индустрии моды, производителей мебели и аксессуаров, а также бизнес-сообщество и светскую публику.



Партнерам Премии предоставляется уникальная возможность взаимодействия со всеми целевыми группами: дизайнерами и архитекторами, потребителями, СМИ.

Если вы хотите стать партнером Премии, обращайтесь в редакцию журнала ЕКБ.Собака.ru



тел. (343) 287-01-17, либо пишите на e-mail: ip@ekb-sobaka.ru (с пометкой Премия 2017)