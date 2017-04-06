«Лучшие дизайнеры и интерьеры» 2017
Премия «Лучшие дизайнеры и интерьеры» 2017 по версии журнала ЕКБ.Собака.ru и интерьерного центра ARCHITECTOR
Организаторы Премии:
• журнал ЕКБ.Собака.ru – интеллектуальный глянцевый журнал о людях и событиях в Екатеринбурге и России.
• интерьерный центр ARCHITECTOR
Уникальность Премии:
В этом году, помимо открытого голосования, будет работать профессиональное международное жюри.
Сайт премии: www.topinteriors2017.ru
Участники Премии:
Дизайнеры, архитекторы, творческие коллективы г. Екатеринбурга.
Номинации Премии профессионального жюри:
• Частный интерьер, проект, реализованный с марта 2016 по апрель 2017.
• Общественный интерьер, проект, реализованный с марта 2016 по апрель 2017.
• Частный интерьер - проект.
• Общественный интерьер - проект.
Номинации Премии интернет - голосования:
• Общественный интерьер
• Частный интерьер
Сроки открытого голосования: 01 мая - 12 июня 2017
Церемония вручения наград: 15 июня 2017
На своей площадке Премия объединяет дизайнеров, архитекторов, представителей культурной и творческой среды и арт- сообществ, представителей индустрии моды, производителей мебели и аксессуаров, а также бизнес-сообщество и светскую публику.
Партнерам Премии предоставляется уникальная возможность взаимодействия со всеми целевыми группами: дизайнерами и архитекторами, потребителями, СМИ.
Если вы хотите стать партнером Премии, обращайтесь в редакцию журнала ЕКБ.Собака.ru
тел. (343) 287-01-17, либо пишите на e-mail: ip@ekb-sobaka.ru (с пометкой Премия 2017)
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