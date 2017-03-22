Поп-арт в Екатеринбурге.

Если вы хотите неординарно выразить себя в интерьере, если вам нравится быть в центре внимания, удивлять, поражать и даже шокировать окружающих, то стиль поп-арт поможет вам в этом. Неординарность, креативность, яркость — так кратко можно охарактеризовать это дизайнерское направление.

Воспроизвести поп-арт в интерьере своими руками сможет любой желающий. И наличие дизайнерского чутья высшей пробы необязательно. Вызов, эпатаж, фрик – мотив стиля.

Черты поп-арта легко узнаваемы:

- интересные, необычные портьеры, которые выступают отдельным произведением искусства, а не дополняют интерьер;

- яркие контрастные цвета, местами – кричащие, сочетание несочетаемого;

- на стенах – постеры, афиши, стилизованные фото известных поп-див. В зале это может дублироваться на текстиле, в кухне – на полотенцах и салфетках;

- неоновые, цветные лампы, светодиодная подсветка;

- предметы интерьера не претендуют на долговечность и качество и могут быть обновлены раньше, чем успеют надоесть;

- мебель – встроенная и мобильная. Часто используются пуфы, мягкая бескаркасная мебель с синтетической обивкой;

- глянец и блеск на поверхностях и декоре.

Не самая простая задача для Екатеринбурга найти качественные, и, главное, стильные портьеры, которые бы смогли вписаться в поп-арт интерьер. Но салон интерьерного текстиля anka сможет удовлетворить потребности даже самого взыскательного клиента.

Салон интерьерного текстиля Anka

ул. Малышева 8

ИЦ Architector, бутик 206

тел. 382-43-63, 8 922 145 29 79

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