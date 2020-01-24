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Все в домНовая коллекция мебели и аксессуаров из Франции и Нидерландов – это вдохновение для каждого
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Образ жизни. ДизайнЧереда традиционных гендерных праздников – это еще и сезон поиска нетривиальных подарков. Таких, чтобы удивить, порадовать и не повторяться. Мы нашли решение непростой задачи в студии «День&Ночь». Новая коллекция мебели и аксессуаров из Франции и Нидерландов – это вдохновение для каждого. Здесь легкость и ясность форм, яркие орнаменты и сочные цвета, искусство тонкой иронии и глубокая концептуальность дизайна.Как легко почувствовать себя свободным художником и обустроить личное пространство, имея в арсенале творческих инструментов беспроигрышную пару: лаконичные функциональные решения и яркие эмоциональные акценты. Любитель графического рисунка заполнит свой дом сдержанной геометрией De Eekhoorn. А кому по душе живописные истории – добавит сочных красок. Декоративные приятности от Lazare и Missoni или интеллектуальный юмор фигурок Tom`s Drag – полный восторг обеспечен всем.Александра Колесниченко,
бренд-директор мультимедиапроекта «Екб.Собака.ru»Халат Missoni HomeПодушка Lazare HomeПодушка Lazare Homecтул De EekhoornКресло Lazare HomeДомашний текстиль MISSONI с яркими принтами или минималистический подсвечник – отличный подарок дорогому человеку к 23 февраля или 8 марта. Во-первых, такого больше нет ни у кого. Во-вторых, эти вещи пробуждают эмоции и создают уют в доме.Алла Эбель,
директор группы компаний «День&Ночь»Эклектика – одно из самых трендовых направлений в интерьерном сегменте. Дизайнеры смело миксуют все – ар деко с ампиром, барокко с конструктивизмом. Увы, не всегда эта смелость оправдана. Иногда смотришь на предмет и диву даешься. Но вот французы, а с ними их соседи бельгийцы и голландцы, умеют сочетать даже несочетаемое элегантно и с чувством гармонии. Наша новая коллекция именно об этом. Комоды в брашированом состаренном дубе и кресла в гобелене по мотивам рисунков Уильяма Морриса. Минималистические супер геометричные этажерки и столики с декоративными предметами от TOM'S DRAG. Интерьер в едином «вылизанном» стиле? – вчерашний день. Это требует слишком много времени, сил и затрат. Люди сегодня с такой легкостью меняют место жительства, что научились сочетать предметы интерьера самых разных стилевых решений. И это здорово!Халат Missoni HomeПодушка Lazare HomeПодушка Lazare Homecтул De EekhoornКресло Lazare HomeНемецкий дизайнер Томас Хоффман – мастер нескучного декора. Его любимый материал марморин (из прессованной мраморной крошки) обладает эстетским оттенком состаренной слоновой кости и невероятной прочностью, а его пластичность позволяет художнику создавать самые необычные и смелые по форме (и росписи!) предметы интерьера. За позитивный настрой и эксклюзивность (все работы сделаны вручную) TOM'S DRAG полюбили коллекционеры, дизайнеры интерьеров и их заказчики по всему миру.