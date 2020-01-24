Эклектика – одно из самых трендовых направлений в интерьерном сегменте. Дизайнеры смело миксуют все – ар деко с ампиром, барокко с конструктивизмом. Увы, не всегда эта смелость оправдана. Иногда смотришь на предмет и диву даешься. Но вот французы, а с ними их соседи бельгийцы и голландцы, умеют сочетать даже несочетаемое элегантно и с чувством гармонии. Наша новая коллекция именно об этом. Комоды в брашированом состаренном дубе и кресла в гобелене по мотивам рисунков Уильяма Морриса. Минималистические супер геометричные этажерки и столики с декоративными предметами от TOM'S DRAG. Интерьер в едином «вылизанном» стиле? – вчерашний день. Это требует слишком много времени, сил и затрат. Люди сегодня с такой легкостью меняют место жительства, что научились сочетать предметы интерьера самых разных стилевых решений. И это здорово!