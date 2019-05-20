Юлия Куманяева: «Что ты на самом деле хочешь – шоколадку или быть счастливой?»
Блогер и основатель JK Beauty Studio не использует запреты на пути к осознанности. Просто задает себе вопрос: «Что ты на самом деле хочешь – шоколадку или быть счастливой?»
Почему ЗОЖ – это не про запреты?
Потому что это не работает. Главное в осознанном подходе к своему здоровью и питанию – это понимание, зачем тебе нужно то или иное, почему тебе этого хочется. Мне тридцать лет, и я ничего себе не запрещаю, я анализирую. Например, хочу я шоколадку. А почему я ее хочу? Потому что это приносит радость, значит, мне не хватает положительных эмоций. А съесть сладкое – самый легкий путь почувствовать себя лучше. Но когда ты знаешь причину, то скорее захочешь менять свою жизнь, чем просто есть шоколад.
Осознанно питаться – это сложно?
Это непросто. До этого нужно духовно дорасти, быть готовым. Каждое утро я начинаю с ухода за своим телом, кожей, слушаю мантры, чтобы настроить себя на новый день, выпиваю два стакана смузи, проращиваю специально лён и зеленую гречку. На все это нужно время, которое не все захотят тратить, это работа над собой, которая кому-то может показаться ненужной, но это и есть осознанность.
С чего у тебя началось такое изменение образа жизни?
В первую очередь, самое действенное – это реальное окружение. Моя мама – просто потрясающий пример того, как человек, исповедующий ЗОЖ и работающий над собой, может себя чувствовать и выглядеть. Мне также встретился бойфренд, который разделил мои интересы. Повлияла литература, занятия цигун, а точнее – первые результаты, когда ты понимаешь, что изменения есть, и они тебя радуют, наполняют энергией. Когда я вижу в толпе девушку, ничем непримечательную на первый взгляд, но наполненную каким-то внутренним светом и жизненной силой, я всегда связываю это с заботой о своем здоровье и теле.
Внешняя красота для тебя напрямую связана с внутренней?
Верно. Осознанный образ жизни дает куда больше, чем хирургические вмешательства и агрессивная косметология. Лично я - против ненатуральных инстадив, хотя сама до 22 лет была зациклена на красоте и хотела в себе что-то изменить. Потом пришло понимание, насколько это неподходящий для меня путь! Сейчас я продолжаю развиваться и довольна собой, своим окружением, внешностью, бизнесом, который я сама выстроила. Что касается моей деятельности, то мы отказались от вредящих телу, ногтям, волосам процедур и средств, хотя на рынке они пользуются популярностью и позволяют много зарабатывать. Я хочу нести в массы философию естественной красоты и пожелать молодым девушкам прислушиваться к себе и любить себя.
Текст: Александра Колесниченко, Анастасия Логинова
Фото: Криситина Снегирева
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