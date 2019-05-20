Юлия Куманяева: «Что ты на самом деле хочешь – шоколадку или быть счастливой?»

Блогер и основатель JK Beauty Studio не использует запреты на пути к осознанности. Просто задает себе вопрос: «Что ты на самом деле хочешь – шоколадку или быть счастливой?»



Почему ЗОЖ – это не про запреты?

Потому что это не работает. Главное в осознанном подходе к своему здоровью и питанию – это понимание, зачем тебе нужно то или иное, почему тебе этого хочется. Мне тридцать лет, и я ничего себе не запрещаю, я анализирую. Например, хочу я шоколадку. А почему я ее хочу? Потому что это приносит радость, значит, мне не хватает положительных эмоций. А съесть сладкое – самый легкий путь почувствовать себя лучше. Но когда ты знаешь причину, то скорее захочешь менять свою жизнь, чем просто есть шоколад.

Осознанно питаться – это сложно?

Это непросто. До этого нужно духовно дорасти, быть готовым. Каждое утро я начинаю с ухода за своим телом, кожей, слушаю мантры, чтобы настроить себя на новый день, выпиваю два стакана смузи, проращиваю специально лён и зеленую гречку. На все это нужно время, которое не все захотят тратить, это работа над собой, которая кому-то может показаться ненужной, но это и есть осознанность.