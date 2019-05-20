Лоренс Джей: "Когда начинаешь двигаться, дышать, слышать и испытывать себя через преодоление – открывается что-то новое".

Обаятельный экспат родом из Торонто, основатель Hot Yoga Studio Russia и Urban hot считает современную практику детально отстроенных асан и медитации новым видом искусства и духовно-телесной терапией. Когда в вашей жизни началась йога? Я был актером, служил в театре в родном Торонто. Однажды учитель по постановке голоса посоветовала позаниматься горячей йогой, чтобы настроить дыхание. Я не смог сразу найти подходящего зала, да и времени не было. Но мысль о горячей йоге засела в сознании. И познакомился я с практикой, когда переехал в Ванкувер. Я помню то время, помню, насколько было сложно. Я поначалу стеснялся, сомневался, идя в зал и думая: «Зачем мне этот ад, там так жарко?». Но на уроках старался, даже, когда было очень трудно. Это было похоже на подъем на крутую гору. Достигаешь высоты, вроде бы устал, но чувствуешь полное обнуление, которое приносит удовольствие. Я не знал этих ощущений, просто понимал что никогда раньше не испытывал ничего подобного после тренировки, когда «зарабатывал» красивое тело на фитнесе или играл в бейсбол и хоккей. Вроде бы усталость, но так чисто и спокойно внутри после. И это спокойствие каждый раз влекло меня обратно.

Когда начинаешь двигаться, дышать, слышать и испытывать себя через преодоление – открывается что-то новое.

Что нужно, чтобы начать заниматься? Просто решить дать себе возможность испытать это - выбрать студию и пространство, где чувствуешь безопасность, завязать эмоциональные отношения с учителем и довериться. Надо понимать, что любой спорт - это конкуренция, прежде всего, с самим собой. Горячая йога позволяет человеку испытывать эмпатию к собственным страданиям, вытаскивая энергию, создает условия для самовыражения, срывает маски, учит быть более открытым. На уроках я помогаю студентам искать и находить баланс. Например, принцип пульсации, когда мы то качаем мышцы, то расслабляем. Работа ума и чувствование, потеря и обретение – это тоже пульсация. Когда люди начинают понимать и видеть образы, они идут глубже и дальше, происходит телесный резонанс, преодоление, глубокое расслабление и возвращение в мир, но уже без такого количества осознанного напряжения, что было прежде, - это очень полезно и для человека, и для общества в целом. Вы уверенно называете себя «самым великим учителем йоги нынешнего поколения». Мне нравится, как это звучит. Да, это пафосно и цепляет людей. Но никто не сможет сказать, что это не так. У меня есть понимание что именно нужно людям сегодня. Урбан хот - это не только анатомия и физика в помещении с температурой под плюс сорок градусов. Это высокоинтенсивная йога практика на базе бикрам с современными отстройками асан из разных стилей, направленная на укрепление мышц, достижение подвижности в суставах, работу с дыханием, медитацию и обретение внутреннего баланса. Нагретые мышцы становятся более отзывчивы. Легче быть гибким. Организм насыщается кислородом, энергия заряжает каждую клеточку, возникает нерушимая связь тела и сознания, когда во время активности человек способен сохранять внутреннее спокойствие. Даже если пока непреодолимое упражнение. В такие моменты я советую и даже настаиваю отпустить ситуацию и ни в коем случае не задаваться вопросом «что со мной не так». Часто человек циклится на мысли «я смогу назло и вопреки», и даже когда уже все может получиться, сам неосознанно мешает возможному результату, оставаясь в привычке «не получается». Если что-то не поддается, правильнее всего принять все, как есть. И оно точно изменится. В свое время, и когда человек будет к этому готов.

Что вдохновляет? Хорошая музыка, чаще всего без слов. Транс, хаус, а может быть и хипхоп - на своих уроках я строю эмоциональные связи людей с музыкой, чтобы она сопровождала их на пути к гармонии. Моя миссия – создавать атмосферу, где люди могут узнать себя настолько, чтобы сделать то, что никогда не делали со своим телом, со своими энергиями. Чтобы понимали, что при желании все возможно. И не важно, о чем речь – счастливый брак, карьера или спортивное достижение. Чем увлекаетесь? Несколько месяцев назад начал снимать влоги. Они - про жизнь, где йога, конечно, неотъемлемая часть. Я стараюсь научить людей восхищаться собой и другими и не только в зале для практики. Хотя я очень дорожу каждым, кто приходит на мои уроки. Самое ценное для меня - их исайты и благодарности.

Важно!

Лоренс провел тысячи часов, практикуя йогу и краниосакральную терапию, на протяжении десяти лет делится секретами биохакинга, лайф-коучинга и медитации с учениками и инструкторами в Канаде, США, Гонконге, Австралии, Бали и России, а также консультирует игроков Главной лиги бейсбола и NBA.

Благодарим за помощь в организации интервью студию Yoga Project и лично Марину Юдахину-Тушеву.