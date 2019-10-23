Постельное белье и разные мелочи из «Галамарта» для уютной осени

Ну а красивое постельное белье – залог прекрасных снов и полноценного отдыха! Причем «Галамарт» дает вам возможность выступить в роли дизайнера своей спальни и самостоятельно собрать комплект, который бы подходил под настроение или интерьер комнаты. Все цвета в линейке сочетаются между собой в различных вариациях, так что ошибиться невозможно.

Если летом хочется насыщенных, ярких цветов, то осень-зима – время спокойных, приглушенных и «успокаивающих» оттенков. Вы можете выбрать пододеяльники, простыни и наволочки в бежевом, шоколадном, нежно-розовом цветах, а также в оттенках «графит», «ажур» или «розовый кварц».