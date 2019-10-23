Осень уже полноценно вступила в свои права: дни становятся короче, ночи – длиннее, и вылезать из кровати по утрам откровенно не хочется. Да и как вылезать, если под стук дождя за окном так хорошо и уютно спится!
Постельное белье и разные мелочи из «Галамарта» для уютной осени
Ну а красивое постельное белье – залог прекрасных снов и полноценного отдыха! Причем «Галамарт» дает вам возможность выступить в роли дизайнера своей спальни и самостоятельно собрать комплект, который бы подходил под настроение или интерьер комнаты. Все цвета в линейке сочетаются между собой в различных вариациях, так что ошибиться невозможно.
Если летом хочется насыщенных, ярких цветов, то осень-зима – время спокойных, приглушенных и «успокаивающих» оттенков. Вы можете выбрать пододеяльники, простыни и наволочки в бежевом, шоколадном, нежно-розовом цветах, а также в оттенках «графит», «ажур» или «розовый кварц».
Кстати, постельное белье вы можете выбрать в одном из трех размеров: полутороспальное, двуспальное или евро. Материал - 100% хлопок, поэтому белье комфортно в использовании: зимой на нем тепло спать, а летом не жарко.
Обязательный предмет на любой кухне – конечно же, кухонные полотенца! Хорошего качества, разнообразных расцветок и по доступной цене – они вполне могут заставить интерьер «заиграть» по-новому. Как, впрочем, и удобные прихватки; на кухне они лишними не бывают, особенно осенью-зимой, когда так и тянет испечь что-нибудь вкусное…
А для разных интерьеров ванных комнат – махровые полотенца! Они не теряют цвет и форму после стирок, отлично впитывают влагу и быстро сушатся. Ну а расцветки – на любой вкус: от пастельных тонов до ярких солнечных и традиционно «мужских» цветов, таких, как серый и синий.
«Освежить» интерьер и дополнить его необычным акцентом очень просто – приобретите красивое покрывало! Они сделаны из микрофибры, очень легкие, прочные и приятные на ощупь. Кроме того, они не мнутся и всегда выглядят, как новые. Отличный вариант, когда хочется добавить в дом уюта и тепла.
В холодное время года так хочется поднять себе настроение, а красивые новые покрывала, полотенца и другие уютные мелочи прекрасно справятся с этой задачей! Кстати, и в качестве подарков они отлично подойдут. Так что приходите в «Галамарт» за своей порцией тепла!
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