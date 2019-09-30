12Storeez открывает магазин-флагман в Екатеринбурге
27 сентября в Екатеринбурге открылся новый магазин 12Storeez — самый большой за всю историю марки.
Это первый флагманский магазин 12Storeez, для которого было выбрано помещение в историческом центре Екатеринбурга на улице Сакко и Ванцетти, 74. Концепция нового магазина подразумевает размещение коллекции 12Storeez в зонированном пространстве, где экспозиция одежды гармонично сочетается с комфортными зонами отдыха.
12Storeez станет первой российской маркой, магазин которой будет располагаться в особняке. Помещение площадью 600 кв. м разделено на два этажа. На первом этаже представлена женская одежда марки, при этом свободное пространство магазина позволяет разместить в нем не только модели из текущей коллекции, но и редкие экземпляры прошлых сезонов. Принципиально новая для 12Storeez линейка мужской одежды расположена на втором этаже. Здесь же находится небольшой прозрачный офис, который можно использовать для деловых встреч или работы стилистов, а также рабочий кабинет соосновательницы марки 12Storeez Марины Голомаздиной.
Интерьер магазина выдержан в духе 12Storeez. Натуральные материалы, природные светлые оттенки и обилие зелени создают спокойную расслабленную атмосферу. В пространстве гармонично сочетаются разные фактуры: выложенные камнем стены, полки для обуви и трикотажа из разных пород дерева, деревянные балки, мебель в винтажном стиле и ткани с особой текстурой.
Марина Голомаздина
соосновательница марки
Екатеринбург — наш родной город, и поэтому флагманский магазин мы решили открыть именно здесь. Мы хотели сделать его уютным, светлым, большим, с комфортными зонами отдыха. 12storeez — марка, которая создают уютную, теплую атмосферу, и мы хотим делиться этой атмосферой с нашими клиентами. Приглашаем в наш новый “дом” и надеемся, что вы не только сделаете удачные покупки, но и по-настоящему отдохнете.
12Storeez не создает сезонных коллекций. Новая история выходит каждый месяц, 12 раз в год. Модели капсул дополняют друг друга, сочетаются между собой и с одеждой из предыдущих коллекций.
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