27 сентября в Екатеринбурге открылся новый магазин 12Storeez — самый большой за всю историю марки.

Это первый флагманский магазин 12Storeez, для которого было выбрано помещение в историческом центре Екатеринбурга на улице Сакко и Ванцетти, 74. Концепция нового магазина подразумевает размещение коллекции 12Storeez в зонированном пространстве, где экспозиция одежды гармонично сочетается с комфортными зонами отдыха.

12Storeez станет первой российской маркой, магазин которой будет располагаться в особняке. Помещение площадью 600 кв. м разделено на два этажа. На первом этаже представлена женская одежда марки, при этом свободное пространство магазина позволяет разместить в нем не только модели из текущей коллекции, но и редкие экземпляры прошлых сезонов. Принципиально новая для 12Storeez линейка мужской одежды расположена на втором этаже. Здесь же находится небольшой прозрачный офис, который можно использовать для деловых встреч или работы стилистов, а также рабочий кабинет соосновательницы марки 12Storeez Марины Голомаздиной.

Интерьер магазина выдержан в духе 12Storeez. Натуральные материалы, природные светлые оттенки и обилие зелени создают спокойную расслабленную атмосферу. В пространстве гармонично сочетаются разные фактуры: выложенные камнем стены, полки для обуви и трикотажа из разных пород дерева, деревянные балки, мебель в винтажном стиле и ткани с особой текстурой.