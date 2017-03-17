ROLLS-ROYCE MOTOR CARS MOSCOW ДАРИТ КЛИЕНТАМ СЕРЕБРЯНУЮ ПОДВЕСКУ, ВДОХНОВЛЕННУЮ «ДУХОМ ЭКСТАЗА»

Легенда о Rolls-Royce тесно связана с «Духом экстаза» – статуэткой, которая украшает капот каждого автомобиля марки на протяжении более 100 лет. История создания этого символа полна романтики, тайны и драмы.

Считается, что музой стала Элеанора Торнтон – личный помощник и возлюбленная лорда Монтегю, пионера автомобилестроения и близкого друга Чарльза Роллса и Генри Ройса. Именно она вдохновила скульптора Чарльза Сайкса на создание «Духа экстаза». Несмотря на свою трагическую судьбу, Элеанора обрела бессмертие, оставшись увековеченной в образе «Летящей леди» – одного из самых узнаваемых символов в мире.

История знаменитой фигурки началась ровно 106 лет назад, когда лорд Монтегю украсил свой Rolls-Royce самой первой статуэткой, названной «Шепот». Этот момент ознаменовал начало великого путешествия «Летящей леди». С тех пор статуэтка «Дух экстаза» украшает каждый автомобиль Rolls-Royce, безмолвно указывая его владельцу путь в будущее.

«Грациозная богиня» вдохновила салон Rolls-Royce Motor Cars Moscow на создание уникального талисмана, который позволил влюбленным парам разделить наслаждение от обладания Rolls-Royce. При заказе Rolls-Royce каждый клиент получает элегантную подвеску в виде миниатюрной фигурки «Дух экстаза». Украшение разработано ювелирным домом Cluev и изготовлено из серебра 925 пробы с покрытием из серебра 999 пробы. Подвеску невозможно купить – можно лишь получить в подарок, приобщившись к клубу владельцев Rolls-Royce.

Татьяна Фитцжералд, Управляющий директор компании Rolls-Royce Motor Cars Moscow и Rolls-Royce Motor Cars Saint Petersburg, отметила: «Мы почувствовали, что настало время дать влюбленным парам возможность разделить радость от приобретения автомобиля Rolls-Royce. Хотя среди клиентов салона продолжает расти доля женщин, большая часть заказчиков – мужчины. Теперь покупка Rolls-Royce может радовать и владельца, и его возлюбленную».

«Летящая леди» стала подлинным воплощением духа Rolls-Royce – неподвластной времени элегантности, грации и безукоризненного внимания к деталям. Как и оригинальная статуэтка «Дух экстаза», каждая подвеска создается по древней технологии литья по выплавляемым восковым моделям. Благодаря этой тонкой ручной работе каждый кулон уникален.

«Эта великолепная подвеска передает дух легендарной статуэтки и является прекрасным примером подлинной роскоши: тонкого мастерства, изысканных материалов и мощной эмоциональной составляющей, – прокомментировал Джеймс Крайтон, Региональный директор Rolls-Royce Motor Cars. – Это ценное украшение воплощает очень значимый момент в жизни – покупку Rolls-Royce».