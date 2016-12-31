Bornsoon: новые коллекции

В преддверии появления на свет ребенка, на протяжении девяти прекрасных месяцев, каждая женщина как никогда хочет быть самой красивой, самой стильной, самой элегантной – в общем, во всех отношениях самой-самой. Заботу о том, чтобы эта нехитрая мечта воплотилось в реальность, в 2011 году взял на себя концепт-бутик Bornsoon.

За время своего существования команде Bornsoonудалось совершить настоящую революцию в мире моды для беременных женщин и кормящих мам и доказать, что одежда для самых важных мгновений жизни может быть не только удобной и функциональной, но еще и красивой, стильной, яркой и оригинальной. В бутиках Bornsoon представлены наряды ведущих мировых дизайнеров, созданные с учетом особенностей фигуры и образа жизни во время беременности и после родов.

Верхняя одежда и нижнее белье, деловые костюмы и роскошные вечерние наряды, джинсы, наряды для дома, аксессуары для малышей, - в Bornsoon есть все, о чем прежде приходилось только мечтать. А собственная дизайн-студия, которую концепт-бутик открыл в 2016 году, позволяет каждую неделю пополнять коллекцию нарядов новыми моделями собственного производства, а также выполнять эксклюзивные заказы клиентов бутика по пошиву одежды.

Bornsoon

Малышева,31А.