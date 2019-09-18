Ювелирному салону Roberto Bravo в Екатеринбурге исполняется 1 год

21 сентября ювелирному салону исполняется ровно 1 год с момента открытия. В честь этого события с 20 по 29 сентября ювелирный бутик приготовил много приятных сюрпризов, бонусов и призов для своих будущих и настоящих клиентов. Скидки до 30% на украшения для всех клиентов, розыгрыш подвески с самым узнаваемым символом Roberto Bravo - бабочкой Monarch Butterfly. Также презентуют новые украшения, которые еще не были представлены в салоне.



Единственном фирменный бутик Roberto Bravo в Екатеринбурге

ТРЦ "Пассаж", 1 этаж