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Ювелирному салону Roberto Bravo в Екатеринбурге исполняется 1 год

21 сентября  ювелирному салону исполняется ровно  1 год с момента открытия. В честь этого события с 20 по 29 сентября ювелирный бутик приготовил много приятных сюрпризов, бонусов и призов для своих будущих и настоящих клиентов. Скидки до 30% на украшения для всех клиентов,  розыгрыш подвески с самым узнаваемым символом Roberto Bravo - бабочкой Monarch Butterfly. Также презентуют новые украшения, которые еще не были представлены в салоне.

Единственном фирменный бутик Roberto Bravo в Екатеринбурге

ТРЦ "Пассаж", 1 этаж

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Автор: @ekb.sobaka.ru
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Бренды: Roberto Bravo
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