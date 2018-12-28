24 декабря в ЦК «Урал» прошло грандиозное финальное шоу «Мини Мисс Екатеринбург 2018».

Победительницей конкурса стала двенадцатилетняя Фетисова Полина.

За пять недель проекта 60 участниц прошли четыре конкурсных испытания: визитка в национальном

костюме, фотосессия, костюм собственного дизайна и творческий номер. К каждому этапу девочки подходили очень серьезно и вели тщательную подготовку.



Организаторы проекта отмечают:

«Ежегодно мы даем девочкам возможность показать себя с разных сторон. Все конкурсные испытания

нацелены на раскрытие творческого потенциала, раскрепощение и получение навыков работать на сцене с большой зрительской аудиторией».

В этом году темой всего конкурса стала «Франция». Чего только не придумали Организаторы для того,

чтобы создать атмосферу настоящей сказки. И им это удалось. Участницы совершили путешествие по стране творчества, искусства и моды.



Мама участницы:

«Эти минуты запомнятся нам навсегда, и мы их вспомним еще не раз. Опыт, который приобрела моя

дочь – бесценен. Благодаря усилиям родителей и педагогов, и, конечно же, трудолюбию и способностям всех участниц, получился настоящий праздник творчества и таланта».

Перед судейской коллегией проекта стояла непростая задача - выбрать единственную из 60 участниц.

Пройти все этапы конкурса достойно смогли, действительно, многие девочки.



Жюри выбрали победительниц в каждой возрастной категории:

Мини Мисс Екатеринбург 2018 mini - Ращектаева Валерия

Мини Мисс Екатеринбург 2018 little - Кишеева Ульяна

Мини Мисс Екатеринбург 2018 teen - Чавлеишвили Дария

И, конечно же, были объявлены первые призовые места. В тройку лидеров конкурса вошли:

Миллер Ребекка - II Вице Мини Мисс Екатеринбург 2018

Хмелева Мария - I Вице Мини Мисс Екатеринбург 2018

Прежде всего, победительницы замечают, что:

«С успехом пройти все этапы им помогла естественность — в поведении, общении и проявлении себя».

Победительница конкурса, Фетисова Полина, получила главный приз - сертификат на поездку в Disney Land Paris от турагентства ANEX Tour, а также она представит город Екатеринбург уже на Всероссийском конкурсе красоты и таланта «Маленькая мисс Россия 2019».

Организаторы конкурса, Продюсерский центр «Top Projects» отмечают, что конкурс «Мини Мисс

Екатеринбург» несёт социальную и культурную значимость для нашего города. Ежегодно этот проект собирает

60 самых талантливых, удивительных и разносторонних девочек. Участие в данном проекте для многих детей – это толчок для дальнейшего развития и большого будущего.



Генеральный Партнер конкурса:

Торгово-развлекательный центр «Алатырь»

Партнеры конкурса:

Турагентство ANEX Tour (ул.Куйбышева, 61 (ТЦ Наутилус) тел: (343) 287-40-61)

Фотостудия «Modern»

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