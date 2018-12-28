Стало известно имя победительницы VIII городского телевизионного конкурса красоты и таланта «Мини Мисс Екатеринбург 2018»
24 декабря в ЦК «Урал» прошло грандиозное финальное шоу «Мини Мисс Екатеринбург 2018».
Победительницей конкурса стала двенадцатилетняя Фетисова Полина.
За пять недель проекта 60 участниц прошли четыре конкурсных испытания: визитка в национальном
костюме, фотосессия, костюм собственного дизайна и творческий номер. К каждому этапу девочки подходили очень серьезно и вели тщательную подготовку.
Организаторы проекта отмечают:
«Ежегодно мы даем девочкам возможность показать себя с разных сторон. Все конкурсные испытания
нацелены на раскрытие творческого потенциала, раскрепощение и получение навыков работать на сцене с большой зрительской аудиторией».
В этом году темой всего конкурса стала «Франция». Чего только не придумали Организаторы для того,
чтобы создать атмосферу настоящей сказки. И им это удалось. Участницы совершили путешествие по стране творчества, искусства и моды.
Мама участницы:
«Эти минуты запомнятся нам навсегда, и мы их вспомним еще не раз. Опыт, который приобрела моя
дочь – бесценен. Благодаря усилиям родителей и педагогов, и, конечно же, трудолюбию и способностям всех участниц, получился настоящий праздник творчества и таланта».
Перед судейской коллегией проекта стояла непростая задача - выбрать единственную из 60 участниц.
Пройти все этапы конкурса достойно смогли, действительно, многие девочки.
Жюри выбрали победительниц в каждой возрастной категории:
Мини Мисс Екатеринбург 2018 mini - Ращектаева Валерия
Мини Мисс Екатеринбург 2018 little - Кишеева Ульяна
Мини Мисс Екатеринбург 2018 teen - Чавлеишвили Дария
И, конечно же, были объявлены первые призовые места. В тройку лидеров конкурса вошли:
Миллер Ребекка - II Вице Мини Мисс Екатеринбург 2018
Хмелева Мария - I Вице Мини Мисс Екатеринбург 2018
Прежде всего, победительницы замечают, что:
«С успехом пройти все этапы им помогла естественность — в поведении, общении и проявлении себя».
Победительница конкурса, Фетисова Полина, получила главный приз - сертификат на поездку в Disney Land Paris от турагентства ANEX Tour, а также она представит город Екатеринбург уже на Всероссийском конкурсе красоты и таланта «Маленькая мисс Россия 2019».
Организаторы конкурса, Продюсерский центр «Top Projects» отмечают, что конкурс «Мини Мисс
Екатеринбург» несёт социальную и культурную значимость для нашего города. Ежегодно этот проект собирает
60 самых талантливых, удивительных и разносторонних девочек. Участие в данном проекте для многих детей – это толчок для дальнейшего развития и большого будущего.
Генеральный Партнер конкурса:
Торгово-развлекательный центр «Алатырь»
Партнеры конкурса:
Турагентство ANEX Tour (ул.Куйбышева, 61 (ТЦ Наутилус) тел: (343) 287-40-61)
Фотостудия «Modern»
Федеральная кондитерская сеть «Алёнка»
Театр «Желтый квадрат»
Студия флористики «3 цветка»
Парк семейного отдыха и развлечений «Радуга Лэнд»
Аэротруба «Simple Fly»
Международный бренд одежды «UNITED COLORS OF BENETTON»
Академия парикмахерского искусства «Studio Best»
Информационно-аналитический портал «Just Media»
Журнал «Екб.Собака.ru»
Телеканал «41 Домашний»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.