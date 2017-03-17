СПЕЦПРОЕКТ «Диалог. Europe and Asia»

Модные заигрывания с восточной мудростью и западной прогрессивностью, кажется, никогда не потеряют актуальность. И разве остановит творческую мысль известное «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись»? Екатеринбург дарит нам уникальную реальность – жить в диалоге между двумя культурами.

Переложить этот диалог на язык стиля рискнули Дарья Миролеева – автор и продюсер фотопроектов, Лена Шу – f ine - art фотограф, Игорь Геращенко – дизайнер украшений и стилист, Татьяна Козырина – монстр макияжа.

Запись на эксперименты открыта!