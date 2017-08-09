6 новинок этого лета Must Have по мнению редакции Екб.Собака.ru
Acqua di Parma
Итальянские парфюмеры оживили идиому «все свое ношу с собой», собрав ароматный букет Средиземноморья в элегантной коллекции Blu Mediterraneo. Ольфактивные истории о солнце и море, вечнозеленых растениях и фруктах в миниатюрах Fico di Amalfi, Bergamotto di Calabria и Mirto di Panarea готовы сопровождать путешественников на отдыхе и в бизнес поездке, напоминая о магических местах в любой точке координат. Бонус для эстетов – изысканная упаковка, имитирующая майолику.
Парфюмерный супермаркет «Золотое Яблоко», «Пассаж», ул. Вайнера, 9, ТЦ «Кристалл», ул.
Малышева, 71, ТЦ «Гермес-Плаза», ул. Малышева, 16
Jeunesse des Mains
Clarins
Похоже, эксперты лаборатории Clarins готовы доказать, что лучшее вовсе не враг хорошего, продолжив историю лимитированной коллекции ароматизированных кремов для рук. На этот раз бестселлер с тридцатилетним стажем показал явно выраженный цитрусовый характер. Уникальная текстура отличилась яркими фруктовыми оттенками, а легендарная формула - бодрящим ароматом, то обволакивая сладостью мандаринового дерева, то тонизируя свежестью лимона и грейпфрута с легкой кислинкой.
clarins.ru
ORGASM от NARS
Много не значит достаточно – решили в NARS и выпустили трио средств для губ и щек с многообещающим названием. Идеальная комбинация розового и персикового пигментов и золотистого шиммера в сухих румянах позволяет создавать множество эффектов– от мягкого румянца до теплого золотистого сияния. Те же соблазнительные следы остаются после нежных прикосновений жидких румян. А помада кремовой текстуры вовсе провоцирует на откровенность, увлажняя губы и насыщая культовым оттенком.
nars.ru
Redken
Натерпевшись за лето от УФ-лучей и экспериментов с окрашиванием, волосы грезят о заслуженном апгрейде. Его готова провести эксклюзивная салонная услуга «Бондинг». Как и в истории с почти тезкой суперагентом, вечно спасающим мир, сыворотка активного действия и восстанавливающий концентрат реанимируют связи внутри волоса, поврежденные химическими манипуляциями, нормализуют уровень pH и ставят мощную защиту, эффект которой пролонгируют средства для домашнего ухода.
redken.ru
Уровень интеллекта
В сообществе авторов «умных часов» пополнение - Tambour Horizon от Louis Vuitton, созданные в сотрудничестве с Google, работают под управлением второй версии Android Wear и оснащены уникальными приложениями: My Flight предоставляет путешественнику исчерпывающую информацию о перелетах, а City Guide на сенсорном экране дает наводку на актуальные адреса и достопримечательности семи городов мира.
louisvuitton.com
Готовь сани летом
Осень пока не напоминает о себе, но пора сезонного обновления гардероба в разгаре. Во всяком случае, с новой коллекцией Pietro Brunelli лучше встретиться заранее – высока вероятность, что охотниц за итальянским шиком сочных оттенков, с живописными принтами и оригинальными силуэтами будет предостаточно.
Салон для детей и будущих мам «Кенгуру», Limerance FC, ул. Воеводина, 8, тел. 269-3377, 200-3177, keng.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.