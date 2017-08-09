6 новинок этого лета Must Have по мнению редакции Екб.Собака.ru

ORGASM от NARS

Много не значит достаточно – решили в NARS и выпустили трио средств для губ и щек с многообещающим названием. Идеальная комбинация розового и персикового пигментов и золотистого шиммера в сухих румянах позволяет создавать множество эффектов– от мягкого румянца до теплого золотистого сияния. Те же соблазнительные следы остаются после нежных прикосновений жидких румян. А помада кремовой текстуры вовсе провоцирует на откровенность, увлажняя губы и насыщая культовым оттенком.

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