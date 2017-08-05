REDKEN увеличивает количество позиций

Теперь всеми любимые уходы для волос от REDKEN представлены в новом формате – 500 мл!
Такой формат выгоднее привычного на 30%.
Успешные продажи шампуней All Soft, Extreme & Color Extend Magnetics в формате 500 мл в прошлом году показали заинтересованность потребителей в выгодном формате любимого ухода.

В этом году REDKEN увеличивает количество позиций, предлагая не только шампунь, но и кондиционер,
а также расширяет количество гамм в лимитированном формате. Теперь каждая клиентка салона красоты или интернет-магазина redken.ru может приобрести 5 гамм в формате 500 мл.

 

  • Автор: @aleksa.koles
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