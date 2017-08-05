Теперь всеми любимые уходы для волос от REDKEN представлены в новом формате – 500 мл!Такой формат выгоднее привычного на 30%.Успешные продажи шампуней All Soft, Extreme & Color Extend Magnetics в формате 500 мл в прошлом году показали заинтересованность потребителей в выгодном формате любимого ухода.В этом году REDKEN увеличивает количество позиций, предлагая не только шампунь, но и кондиционер,а также расширяет количество гамм в лимитированном формате. Теперь каждая клиентка салона красоты или интернет-магазина redken.ru может приобрести 5 гамм в формате 500 мл.