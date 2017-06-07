Салон красоты Мотчаного подготовил уникальный проект по преображению

Только с 12-14 июня салон красоты Мотчаного, совместно с 4 каналом, подготовил для всех жительниц Екатеринбурга уникальный проект по преображению. 10 участниц, прошедшие кастинг, останутся в руках стилистов и получат новый неповторимый образ.



Стрижка и окрашивание топ стилистов салона красоты Motchany (Мотчаный), под руководством стилиста мирового масштаба Jazz Fosker (Лондон).

Макияж и новый look одежды от Высшей школы имиджа и стиля. И, конечно же, профессиональное фото. По итогу "Преображения" пройдет свободное голосование.



Приходи на кастинг 11 июня в 13-00 и возможно именно ты станешь победительницей проекта "Преображение" и тебе достанется главный приз - комплект одежды плюс призы от партнеров.



Партнеры проекта

ТЦ Успенский

Высшая школа имиджа и стиля

Ювелирный холдинг Ринго

Журнал о людях города Екатеринбурга Собака Екб.



Все подробности по телефону 2-000-740

Звони и приходи на кастинг

Ждем тебя в 13-00 11 июня по адресу советская 40