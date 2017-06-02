Skyeng запускает направление «Английский не для белоручек»

Крупнейшая в стране онлайн-школа английского языка Skyeng будет учить парикмахеров, визажистов и всех представителей beauty--индустрии. Партнером проекта стала имидж-лаборатория «Персона» – лидер рынка в области моды и стиля.



Сейчас считается, что изучения языка – прерогатива белых воротничков. Есть курсы для бизнесменов, программистов, продажников. Но продуктов, ориентированных на тех, кто творит руками, на рынке нет.



Специалисты Skyeng решили запустить большой проект: английский для профессионалов различных отраслей. И первым его адресатом стали представители индустрии красоты: стилисты-парикмахеры, визажисты, имиджмейкеры, свадебные стилисты. Кураторами курса стали руководители сети имидж-лабораторий «Персона».



Почему beauty?



Представители профессии стилистов были выбраны первопроходцами курса не случайно: эти люди вынуждены практически ежедневно повышать свои профессиональные навыки. По подсчетам «Персоны», в крупных городах мира, таких как Париж, Нью-Йорк или Москва, на 1000 жителей приходится 1 салон красоты, в котором в среднем работает 3-4 специалиста. Таким образом, только в этих городах армия парикмахеров насчитывает около 1,5 млн человек – конкуренция приличная. И для того, чтобы всегда быть востребованным, уважающие себя специалисты минимум 2-4 недели в год тратят на курсы и семинары, а лучшие в отрасли уделяют этому не менее 4-6 недель. Кроме того, fashion индустрия сама по себе развивается очень быстро, но обычно новейшие модные тенденции формируются на Западе и приходят в Россию чуть ли не с годовой задержкой. Поэтому так важно говорить с трендсеттерами на одном языке.



Как это работает?



Совместный проект Skyeng и «Персоны» позволяет постигать тонкости профессии и одновременно учить английский по уникальной программе, где нет ничего лишнего: благодаря тщательному подбору специализированного контента ты изучаешь в первую очередь лишь то, что нужно именно тебе. Занятия проходят на уникальной образовательной платформе с личным преподавателем, при этом они доступны в любое время и в любом месте. То есть, можно учить английский без отрыва от профессиональной деятельности. Программа курса также учитывает и разный уровень начальной подготовки, а потому возможность “прокачать себя” доступна абсолютно каждому.



В чем profit?



В итоге ты осваиваешь постоянную профессию сразу на двух языках, получая при этом очевидное преимущество: возможность проходить обучение в любой стране и стажироваться у мировых экспертов, участвовать в международных конкурсах и работать с иностранными клиентами, всегда быть в тренде профессии, читая свежие fashion СМИ на языке оригинала, и, конечно, увеличить свою стоимость на рынке.





Игорь Стоянов, владелец и президент сети имидж-лабораторий «Персона»: “Российские парикмахеры сравнимы по своему профессиональному мастерству с лучшими представителями русской балетной школы и героями, покорившими впервые космос. Славу российскому мастерству в 20 годы этого столетия в мире принесут именно они”.



Александр Ларьяновский, управляющий партнер Skyeng: “Мы переворачиваем представление о том, что иностранный язык нужен узкой прослойке людей, сидящих в офисе. Любой человек может ежедневно использовать английский в работе и в быту, получая больше практических знаний, применимых сразу после каждого урока”.







Дополнительная информация о проекте: http://school.skyeng.ru/persona/



О компаниях:

Skyeng — онлайн-школа английского языка нового поколения, созданная в 2013 году выпускниками МФТИ и МГТУ им. Баумана Георгием Соловьевым, Харитоном Матвеевым, Денисом Сметневым и Андреем Яунземом. В январе 2014 года соинвестором проекта и управляющим партнером Skyeng стал Александр Ларьяновский, занимавший ранее пост директора по международному развитию компании «Яндекс».

На данный момент Skyeng, имеющая представительство в Москве, насчитывает 1200 высококвалифицированных преподавателей, проживающих в разных странах мира, от Австралии до стран Европы. Занятия в школе проводятся 24 часа в сутки 7 дней в неделю. С момента основания школой проведено 820 000 уроков.



Персона — сеть имидж-лабораторий, основанная в середине 90-х годов Игорем Стояновым. Лидер в области моды и стиля, формирующий новые стандарты красоты. С открытием первого представительства компания разрушила стереотип о том, как должен выглядеть настоящий салон красоты, и полностью сломала ценовую политику в этой отрасли бизнеса. На данный момент сеть насчитывает 92 салона.