Королева выпускного: советы по идеальному макияжу

В жизни каждой девушки наступает этот волнительный и трогательный момент – выпускной вечер. Конечно, всем хочется выглядеть сногсшибательно на таком значимом событии, и главное – чтобы макияж держался как можно дольше.

Визажист и эксперт бренда ARTISTRY™ Наталья Разгуляева расскажет, как создать образ для выпускного, а также поделится советами по выполнению стойкого профессионального макияжа самостоятельно.

Шаг 1. Увлажнение

Готовиться к любому важному мероприятию лучше заранее. Примерно за неделю начните активно пользоваться увлажняющими средствами. Я советую использовать продукты из серии Artistry Hydra-V™ для глубокого увлажнения или крем essentials by Artistry™, который оптимизирует баланс увлажнения кожи. Таким образом, ваша кожа наполнится влагой ко «дню X», макияж будет лучше выглядеть и продержится до самого утра. Встречайте рассвет красивой!