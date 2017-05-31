Королева выпускного: советы по идеальному макияжу
В жизни каждой девушки наступает этот волнительный и трогательный момент – выпускной вечер. Конечно, всем хочется выглядеть сногсшибательно на таком значимом событии, и главное – чтобы макияж держался как можно дольше.
Визажист и эксперт бренда ARTISTRY™ Наталья Разгуляева расскажет, как создать образ для выпускного, а также поделится советами по выполнению стойкого профессионального макияжа самостоятельно.
Шаг 1. Увлажнение
Готовиться к любому важному мероприятию лучше заранее. Примерно за неделю начните активно пользоваться увлажняющими средствами. Я советую использовать продукты из серии Artistry Hydra-V™ для глубокого увлажнения или крем essentials by Artistry™, который оптимизирует баланс увлажнения кожи. Таким образом, ваша кожа наполнится влагой ко «дню X», макияж будет лучше выглядеть и продержится до самого утра. Встречайте рассвет красивой!
Шаг 2. Тональная основа
В качестве тональной основы рекомендую использовать Artistry Exact fit™ Стойкую тональную основу с солнцезащитным фильтром SPF 15. В такой день важна она вас точно не подведет. Можно танцевать под любимые треки до утра и не бояться за свой образ. При этом, основа создает эффект невидимого макияжа и сохраняет естественный цвет лица. Наносить ее можно на все лицо либо подушечками пальцев, либо спонжем.
Шаг 3. Румяна
Немного подчеркните скулы румянами Artistry Signature Color™ оттенка Golden Light, используя кисть из набора. Зайдите ими немного на яблочки щек, чтобы придать легкий эффект загара. Получится теплый, естественный оттенок кожи, который идеально подойдет для праздника.
Шаг 4. Макияж глаз
Используйте коричнево-золотистую палетку Artistry Signature Color™ цвета Spice Bronze для макияжа глаз. Возьмите немного первого оттенка и растушуйте на веке подушечками пальцев, помогая себе аппликатором. Вы создадите немного небрежный, но очень стильный вид. Будьте уверены: на протяжении всей ночи вам будет комфортно, потому что тени имеют стойкий цвет и текстуру, которая не осыпается и не скатывается.
Шаг 5. Последние штрихи
Воспользуйтесь объёмной тушью для ресниц Artistry Signature Eyes™, чтобы создать яркий и притягательный взгляд. Придайте губам сияние мерцающим блеском для губ с подсветкой Artistry Signature Color™ мягкого персикового оттенка Juicy Peach. Ваш образ будет стильным, легким и незабываемым, как на красной ковровой дорожке в Каннах. И напоследок: не забудьте взять с собой компактную пудру Artistry Exact Fit™, чтобы припудривать Т-зону во время вечеринки. Теперь вы готовы к выходу
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