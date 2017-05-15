Время цветения «Магнолии»

В конце апреля клиника «Магнолия» праздновала свой 11-й день рождения.



Более десяти лет для медицинского центра - вполне серьезный срок. Из маленького салона красоты «Магнолия» превратилась в полноценную клинику с тремя направлениями: «Гинекология», «Косметология» и «Пластическая Хирургия». Это три кита, на которых покоится здоровье, молодость и красота современной женщины. Сейчас центр гордится тем, что может предоставить практически полный спектр услуг для достижения и поддержания прекрасной формы и здоровья жительницам Екатеринбурга и других городов.



В праздничный вечер гостей и клиентов «Магнолии» порадовали живая музыка и легкие угощения. Особенно украсили праздник чайная церемония и необычные сорта чая (например, сваренный на вишневом или гранатовом соке китайский черный чай). За чашечкой чая гости могли пообщаться с разными специалистами - гинекологами, косметологом, пластическим хирургом и анестезиологом.

И все без исключения клиенты и гости смогли поучаствовать в беспроигрышной лотерее скидок.

Магнолия- клиника пластической хирургии, профессиональной косметологии и гинекологии

ул. Большакова, 61

тел. (343) 257-93-98