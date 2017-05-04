Beauty Style: эликсир молодости

Согласно мнению косметологов, одна из причин ярко выраженных следов времени, сезона и прочих отягчающих обстоятельств на лице – дефицит гиалуроновой кислоты. Нанотехнологичным синонимом мифических «молодильных яблок» является лазерная биоревитализация на аппарате Vitalaser Plus.

В отличие от инъекционных методик, обещающих утолить жажду в главном источнике влаги, эта процедура комфортна и нетравматична – не требует дополнительной подготовки, не вызывает аллергических реакций и готова взяться за решение бьюти проблем в любое время года, особенно летом, когда кожа максимально уязвима перед воздействием окружающей среды.

Бьюти-стратегия продумана досконально - не нагревая кожу, расчистить путь от накопившихся токсинов, доставить строго по назначению гиалуроновую кислоту и пробудить фибробласты, отвечающие за выработку коллагена и эластина, активируя естественную способность кожи к восстановлению.

Абсолютно безболезненное участие аппарата Vitalaser Plus обеспечивает улучшение кровотока, стимулирует мышечный тонус и оказывает сильнейший лимфодренажный эффект. В результате лазерного «волшебства» рельеф заметно сглаживается, мелкие морщины исчезают, кожа увлажняется, становится эластичной и упругой.

Кстати, имея «статус» омолаживающей процедуры, лазерная биоревитализация отзывчива на ликвидацию последствий солнечных и тепловых ожогов и мастерски заживляет травматические и послеоперационные рубцы.



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