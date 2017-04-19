Kids Fashion Days - праздник моды, танца, музыки и креатива

Друзья, приглашаем вас на Kids Fashion Days - праздник моды, танца, музыки и креатива!
Он пройдет 21 апреля, в Уральском центре развития дизайна, при поддержке фонда Евгения Ройзмана и Администрации Екатеринбурга.

Вас ожидает:


Презентация новой коллекции киндер ателье "Полосатого кота" - она будет называться "В движении". 55 юных модельеров представят вам свои модные наряды - это рекордное для России число участников!


Выступление наших гостей - чемпионов мира и России по стрит-шоу, а также хип-хоп студии "Е-денс".


Благотворительный Полосатый маркет, с распродажей рисунков и поделок - каждый, кто совершит покупку, примет участие в лотерее и получит возможность выиграть призы и подарки от "Полосатого кота" и наших партнеров. Все вырученные средства будут отправлены на помощь нуждающимся детям.
Веселые мастер-классы, танцы, радость, развлечения и многое - многое другое.


Приходите 21 апреля в Уральский центр развития дизайна - этот модный праздник войдет в историю!

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