Shiseido рекомендует новый солнцезащитный крем

В мае 2017 года в линии Shiseido SUNCARE появляется новинка – солнцезащитный BB-крем-спорт для активного образа жизни.

Солнцезащитный BB крем идеально подходит для занятий спортом и активного отдыха. Он создан с использованием технологии WetForce, которая усиливает защиту от ультрафиолетовых лучей при контакте с водой или потом.

Моделирующие частицы пудры в составе средства придают коже более здоровый вид и четкие контуры. Чем сильнее воздействие солнечных лучей, тем прекраснее выглядит кожа.



WetForce – первая в мире технология, которая усиливает защиту кожи от УФ-лучей при взаимодействии с водой или потом.



Технологию WetForce можно по праву считать одним из главных прорывов с момента со-здания солнцезащитных средств. При контакте с водой и потом степень защиты кожи, на которое нанесено новое средство, повышается за счет Ионно-Минерального Сенсора, который содержит отрицательные ионы. При контакте с водой или каплями пота отрицательные ионы начинают взаимодействовать с содержащимися в них минералами, которые являются положительными ионами. Благодаря этой реакции на поверхности кожи образуется плотный водоотталкивающий слой, сохраняющий действие УФ-фильтров.



Profense CEL - содержит антивозрастной комплекс из растительных ингредиентов, который защищает кожу от сухости, морщин и темных пятен. Его работа заключается в блокировании действия негативных ферментов кожи, которые повреждают ее клетки и волокна и активируются УФ-лучами.

Благодаря эксклюзивной технологии SuperVeil-UV 360™ средство защищает кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей спектра A и B и препятствует фотостарению. Технология SuperVeil UV 360 позволяет средству максимально равномерно распределиться по поверхности кожи и создать надежную защитную вуаль.

Формула также содержит незаменимые аминокислоты, которые необходимы коже, склонной к повышенному потоотделению во время занятий спортом.

Средство представлено в 3 оттенках: light, medium, dark.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Встряхните перед использованием, так как средство обладает двухфазной формулой. Вы-давите небольшое количество крема на палец, точечно нанесите на щеки и быстрыми движениями распределите по коже, начиная от центральной части лица.