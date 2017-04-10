Открылась новая студия Yoga Project
Yoga Project – это студия для деловых и успешных людей, которые ценят себя и желают в мире высоких скоростей сохранить здоровье и внутренний баланс!
Yoga Project – для тех, кто привык выбирать лучшее:
• эксклюзивные йога-программы под ваши потребности;
• оазис комфорта и безмятежности в центре мегаполиса;
• советы и поддержка преподавателей в закрытых группах соц.сетей
Мы изменим Ваше представление о йоге этой весной. Вас ждут увлекательные занятия, измеримый результат и теплое общение. До встречи в YOGAproject!
8(343)271-83-44, 8(982)694-83-44
г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 57, ЖК Дипломат
www.yoga-project.ru,
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