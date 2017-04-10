Открылась новая студия Yoga Project

Yoga Project – это студия для деловых и успешных людей, которые ценят себя и желают в мире высоких скоростей сохранить здоровье и внутренний баланс!



Yoga Project – для тех, кто привык выбирать лучшее:

• эксклюзивные йога-программы под ваши потребности;

• оазис комфорта и безмятежности в центре мегаполиса;

• советы и поддержка преподавателей в закрытых группах соц.сетей

Мы изменим Ваше представление о йоге этой весной. Вас ждут увлекательные занятия, измеримый результат и теплое общение. До встречи в YOGAproject!



8(343)271-83-44, 8(982)694-83-44

г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 57, ЖК Дипломат

www.yoga-project.ru,