EKATERINBURG против рака груди

Милые женщины!

Позвольте напомнить, что ЗДОРОВЬЕ – наша главная ценность! Его нужно беречь и о нем нужно заботиться.

Однако неумолимая статистика говорит о том, что в последние годы неуклонно растет и стремительно молодеет заболеваемость раком молочной железы – у врачей уже не вызывают удивление случаи заболевания тридцатилетних и даже двадцатилетних женщин.

В подавляющем большинстве случаев рак груди излечим, если диагноз поставлен на ранней стадии и лечение начато своевременно. Поэтому так важно регулярно проходить обследование и иметь возможность своевременной диагностики заболеваний молочной железы.

Знаете почему вы до сих пор не сходили на плановый осмотр? Потому что, скорее всего, вы не знаете когда, где, и как его лучше пройти. А может быть, вас пугают больничные стены и перешагнуть порог больницы для вас настоящее испытание? Мы подумали об этом и решили сделать общение с врачом таким же простым, как поход в магазин.



8 апреля с 11.00 до 15.00 на первом этаже ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) вас ждут специалисты-маммологи. Вы сможете пройти осмотр, а в случае необходимости – получить талон на бесплатное маммографическое обследование. Также вы сможете принять участие в творческом мастер-классе по созданию нежной веточки цветущей сакуры – традиционного символа женской молодости и красоты! Гарантируем вам хорошее настроение, общение и главное – на душе будет спокойно!