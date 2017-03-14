Shiseido: искусство и инновации в новой рекламной кампании коллекции BIO-PERFORMANCE LiftDynamic

Shiseido представляет новую рекламную кампанию коллекции Bio-Performance LiftDynamic.

В главной роли рекламного ролика, снятого английским режиссером Барнаби Ропером, выступает Саша Пивоварова. Топ-модель исполняет изящный танец, каждое движение которого олицетворяет эффективные свойства средств ухода за кожей, его плавные движения напоминают мягкие линии в дизайне коллекции.



Искусство в основе философии бренда

В мире красоты марка Shiseido известна своей уникальной философией. Соединяя вместе искусство и науку, она выходит за рамки ухода за кожей. Шиндзо Фукухара, сын основателя Shiseido, стал первым, кто создал в структуре косметической компании отдельный департамент искусства, разра-батывающий новые художественные концепции, способные отразить представления о красоте. Се-годня результатом этих творческих поисков стал рекламный ролик, в котором прекрасная девушка двигается в современном танце внутри огромного эластичного белого кокона. Этот образ символи-зирует упругость и силу, которую дарят коже средства коллекции LiftDynamic.