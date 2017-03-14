Shiseido: искусство и инновации в новой рекламной кампании коллекции BIO-PERFORMANCE LiftDynamic
Shiseido представляет новую рекламную кампанию коллекции Bio-Performance LiftDynamic.
В главной роли рекламного ролика, снятого английским режиссером Барнаби Ропером, выступает Саша Пивоварова. Топ-модель исполняет изящный танец, каждое движение которого олицетворяет эффективные свойства средств ухода за кожей, его плавные движения напоминают мягкие линии в дизайне коллекции.
Искусство в основе философии бренда
В мире красоты марка Shiseido известна своей уникальной философией. Соединяя вместе искусство и науку, она выходит за рамки ухода за кожей. Шиндзо Фукухара, сын основателя Shiseido, стал первым, кто создал в структуре косметической компании отдельный департамент искусства, разра-батывающий новые художественные концепции, способные отразить представления о красоте. Се-годня результатом этих творческих поисков стал рекламный ролик, в котором прекрасная девушка двигается в современном танце внутри огромного эластичного белого кокона. Этот образ символи-зирует упругость и силу, которую дарят коже средства коллекции LiftDynamic.
Рекламный ролик о красоте кожи
Западная красота, ангельское очарование, подтянутая фигура и потрясающая энергетика Саши Пивоваровой сочетаются с ее поистине азиатской внутренней умиротворенностью, чистотой и силой духа. Она воплощает связь между западной и восточной культурами, как и бренд Shiseido, исповедующий этот принцип с 1872 года. Согласно задумке Барнаби Ропера, не боящегося открывать новые горизонты, Саша грациозно и уверенно растягивает стенки огромного белого кокона, изображая жизненную силу внутри каждого из нас и неиссякаемую энергию кожи, которую высвобождают средства LiftDynamic. Удивительно жизнеутверждающий ролик завораживает, как смена картинок в калейдоскопе. Яркие образы делают рекламную кампанию невероятно динамичной.
Мир инноваций
Суть кампании отражена в хештэге #LIFTDYNAMIC, это технологии будущего, инновыционные средства, способные повернуть время вспять, раскрывая красоту кожи и придавая уверенность. Это свойство можно отнести и к уходу за кожей, и к жизни в целом, и к философии Shiseido — марки с богатым наследием и уверенным взглядом в будущее. Доказательством этому служат многочисленные награды IFSCC * и инновационные открытия, среди которых 109 патентов, полученных для средств линии Bio-Performance. LiftDynamic —новое достижение, основанное на биотехнологиях. Эти средства укрепляют наиболее уязвимые участки дермы и субдермальные слои, высвобождая максимальный потенциал кожи.
*Награды, полученные от Международной федерации обществ химиков-косметологов (IFSCC Award).
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