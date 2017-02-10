11 февраля в 19.00 состоится проект "Французский поцелуй". Он, конечно же, приурочен к дню влюбленных! На площадке студии Backstage вас ждёт:



-модный показ бутика российских дизайнеров Burfy

- макияжи, укладки, плетение французских кос гостям от стилистов студии Backstage

- дегустация французского вина от Винотеки Соловьёва

- мастер-класс по созданию акварельных открыток

- круассаны и кофе от "Французского пекаря"

- специальная тематическая фотозона с багетами, Эйфелевой башней и мягкими креслами от "Attwood House"

- цветы всем гостям от студии флористики "Хо-хо"

- конкурсы и розыгрыши призов от партнёров проекта

главный приз - сертификат от студии Backstage на 5000 рублей и романтический ужин в "Grand Cafe Piaf"



Ведущий вечера - Sasha Moller, танцевальная музыка от ди-джея



вход свободный

Приходите, будет весело!