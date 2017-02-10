Проект "Французский поцелуй"
11 февраля в 19.00 состоится проект "Французский поцелуй". Он, конечно же, приурочен к дню влюбленных! На площадке студии Backstage вас ждёт:
-модный показ бутика российских дизайнеров Burfy
- макияжи, укладки, плетение французских кос гостям от стилистов студии Backstage
- дегустация французского вина от Винотеки Соловьёва
- мастер-класс по созданию акварельных открыток
- круассаны и кофе от "Французского пекаря"
- специальная тематическая фотозона с багетами, Эйфелевой башней и мягкими креслами от "Attwood House"
- цветы всем гостям от студии флористики "Хо-хо"
- конкурсы и розыгрыши призов от партнёров проекта
главный приз - сертификат от студии Backstage на 5000 рублей и романтический ужин в "Grand Cafe Piaf"
Ведущий вечера - Sasha Moller, танцевальная музыка от ди-джея
вход свободный
Приходите, будет весело!
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