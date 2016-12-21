Формула подарка или дайте два (3 часть)

История с выбором подарка для моей подруги началась всего две недели тому назад. Именно тогда я решила подарить ей Таиланд – и не туристическую поездку, а прямой портал в таинственное и прекрасное королевство Сиам прямо из Екатеринбурга.



Чудеса начались сразу же. Во-первых, я нашла СИАМ в Екатеринбурге, во-вторых, на руках у нас с подругой оказалось сразу два подарочных сертификата, а о третьем чуде я вам сейчас расскажу.

Выгляните в окно. Там царствуют два цвета – черный и белый. Изредка прорывается сквозь облака безмятежная небесная лазурь, но в целом, зима в Екатеринбурге не балует нас яркой палитрой. Хочется солнца, тепла, покоя, тропических фруктов и ароматов, правда?

Нам тоже этого очень хотелось – поэтому откладывать визит в СИАМ мы не стали – отправились туда буквально на следующий же день, сразу после работы. По дороге представляя себе – вот откроем двери, а там пахнет морем и спелыми манго…

А затем мы действительно открыли дверь. И замерли – морем и фруктами пахло так, словно мы стояли прямо на берегу, под пальмой. Как под гипнозом, мы пошли навстречу летнему аромату

и сами не заметили, что оказались перед стойкой рецепшн. Предъявили сертификаты, задали несколько наводящих вопросов и выбрали, к чему больше лежит душа. Подруга решила оценить всю прелесть «Тайских традиций» (живая ссылка на сайт Нам тоже этого очень хотелось – поэтому откладывать визит в СИАМ мы не стали – отправились туда буквально на следующий же день, сразу после работы. По дороге представляя себе – вот откроем двери, а там пахнет морем и спелыми манго…

А затем мы действительно открыли дверь. И замерли – морем и фруктами пахло так, словно мы стояли прямо на берегу, под пальмой. Как под гипнозом, мы пошли навстречу летнему аромату

и сами не заметили, что оказались перед стойкой рецепшн. Предъявили сертификаты, задали несколько наводящих вопросов и выбрали, к чему больше лежит душа. Подруга решила оценить всю прелесть «Тайских традиций» , а я захотела попробовать – что же такое в СИАМЕ «Тайский шелк».



