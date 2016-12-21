Формула подарка или дайте два (3 часть)

История с выбором подарка для моей подруги началась всего две недели тому назад. Именно тогда я решила подарить ей Таиланд – и не туристическую поездку, а прямой портал в таинственное и прекрасное королевство Сиам прямо из Екатеринбурга.
Чудеса начались сразу же. Во-первых, я нашла СИАМ в Екатеринбурге, во-вторых, на руках у нас с подругой оказалось сразу два подарочных сертификата, а о третьем чуде я вам сейчас расскажу.
Выгляните в окно. Там царствуют два цвета – черный и белый. Изредка прорывается сквозь облака безмятежная небесная лазурь, но в целом, зима в Екатеринбурге не балует нас яркой палитрой. Хочется солнца, тепла, покоя, тропических фруктов и ароматов, правда?
Нам тоже этого очень хотелось – поэтому откладывать визит в СИАМ мы не стали – отправились туда буквально на следующий же день, сразу после работы. По дороге представляя себе – вот откроем двери, а там пахнет морем и спелыми манго…
А затем мы действительно открыли дверь. И замерли – морем и фруктами пахло так, словно мы стояли прямо на берегу, под пальмой. Как под гипнозом, мы пошли навстречу летнему аромату
и сами не заметили, что оказались перед стойкой рецепшн. Предъявили сертификаты, задали несколько наводящих вопросов и выбрали, к чему больше лежит душа. Подруга решила оценить всю прелесть «Тайских традиций» (живая ссылка на сайт Нам тоже этого очень хотелось – поэтому откладывать визит в СИАМ мы не стали – отправились туда буквально на следующий же день, сразу после работы. По дороге представляя себе – вот откроем двери, а там пахнет морем и спелыми манго…
А затем мы действительно открыли дверь. И замерли – морем и фруктами пахло так, словно мы стояли прямо на берегу, под пальмой. Как под гипнозом, мы пошли навстречу летнему аромату
и сами не заметили, что оказались перед стойкой рецепшн. Предъявили сертификаты, задали несколько наводящих вопросов и выбрали, к чему больше лежит душа. Подруга решила оценить всю прелесть «Тайских традиций» , а я захотела попробовать – что же такое в СИАМЕ «Тайский шелк».
А дальше и началось то самое чудо, рассказать о котором я вам обещала. Как только выбор был сделан, мы оказались в эпицентре вежливой обаятельной карусели, которая закружила нас. Вот милая женщина помогает нам снять обувь, обращаясь к нам по-тайски, и по произношению сразу становится понятно – она действительно из коренных жителей королевства Сиам. Вот нас усаживают в кресла у настоящего водопада, который стекает, расслабляюще журча, по стеклянной стене, и приносят чай с пряными нотками незнакомых специй. Погружают ноги в теплую воду с цветочными лепестками. А когда и как на мне оказалась белоснежная пижама, я вообще не заметила!
Позже, я уже на уютной кушетке, где мой сон продолжился, становясь явью.
Пишу вам это и понимаю – слов, чтобы описать, как все это было, мне не найти. Как правильно передать ощущения поющего от радости тела? Как рассказать, что движения рук мастера, которое скользят по твоей спине, постепенно превращают тебя в шелковый кокон, и ты чувствуешь, что вот-вот превратишься в бабочку? Как ты грезишь наяву, вдыхая запахи жасмина и зеленого чая, и явственно понимаешь – жизнь прекрасна и удивительна!
Полтора часа пролетели, как минута – неожиданно я осознала, что снова пью чай в кресле у водопада, а во втором кресле, рядом, сидит моя подруга, и на лице у нее такое же блаженное и отрешенное выражение, как у меня.
Мы молчали, пока вновь переодевались из белоснежных пижам в привычную одежду, которая вдруг показалась очень тяжелой. А потом говорили «Спасибо» - прекрасным тайским мастерицам, администратору, машине, которая завелась сразу, несмотря на мороз,
синему прозрачному небу, пушистому снегу, праздничному декабрю.
Уже дома я упала в постель и выспалась так, как не высыпалась долгие месяцы.
Я чувствую себя легкой и молодой – а ведь я совсем забыла, что и в самом деле легка и молода! Когда на плечи каждый день давит груз забот, очень просто забыть о действительно важных вещах.
О том, как красив город, в котором мы живем. О том, как важны нам любимые люди. О том, как приятно делать им подарки . О том, что солнце от нас никуда не делось – его всегда можно вернуть, даже в разгар самой холодной и длинной зимы. Да, теперь я знаю, где
живет солнце – оно живет у меня в душе. А еще я знаю, что буду дарить семье на Новый год – я буду дарить им тепло и радость, которыми сейчас переполнена до краев. СИАМ – надеюсь, у вас хватит подарочных сертификатов на всю мою многочисленную родню!
Я уже ставлю точку. Потому что все рассказала. А еще зазвонил телефон и я вижу на экране имя подруги, и даже знаю, что она сейчас скажет. «Пошли туда еще раз!» – начнет она разговор. И я отвечу – обязательно!
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