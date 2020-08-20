Сегодня в Литературном квартале начинает работу выставка «Как это было»

Сегодня в Литературном квартале начинает свою работу выставка «Как это было». Выставка посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и рассматривает непростую тему детства в военное время. В фокусе внимания – дети в блокадном Ленинграде, дети, работавшие на заводах и в госпиталях, дети, рано ставшие взрослыми. В экспозиции представлены предметы быта военного времени, детская военная литература, воссоздан интерьер ленинградской квартиры тех лет.

Отдельная часть выставки посвящена военной игровой технике и солдатикам – любимым игрушкам мальчишек. Среди экспонатов – советские игрушки 1960 - 1990 годов, а также уникальные немецкие солдатики 1940 годов.

Выставка продлится до декабря 2020 года. На открытии выставки будет проведена экскурсия.

Стоимость билета: 100-200₽