Домашняя еда для всех, кто в этом не силён или не хочет обременять себя. По стоимости, к слову, сравнимо с затратами на аналогичные продукты, но бонусом - экономия времени и сил.

Гордость меню солянку и борщ вполне сможете выдавать за свое фирменное блюдо, все поверят: тут и «ложка стоит», и порции такие, что девочкам достаточно на обед только супа (по 120 р.). А к нему еще сочный шашлык из курицы (180 р.), котлеты из щуки (55 р.), здоровые овощные блюда – "Рататуй" (93 р.), шпинат или брокколи (113 р.). Но гвоздь программы - разумеется пирог! Пирог с сёмгой и шпинатом (1520 р.), пирог с сёмгой и треской (1380 р.), сладкий с брусникой (980 р.) и «Царский» - творожный с марципаном (1720 р.). К утреннему кофе изумительные флан с малиной (88 р.) или круассан с миндальным кремом (52 р.), блинчики с начинкой (60 р.), нежные сырники (39р.) и бомбическая творожная запеканка с солнечной курагой и изюмом (90 р.). Доставят горячими к столу и "бесконтактно", оплата онлайн.

