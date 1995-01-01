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Культурная изоляция
Онлайн-портал досуга и развлечений
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Blank pageПроект для всех, кто устал бесконечно серфить по Сети в поисках, чем занять себя и детей в карантине. Собрали всё самое лучшее со всего мира в области развлечений, образования и досуга. Всё в одном месте доступно, наглядно, на любой вкус и с регулярным обновлением контента. #оставайтесьдома с удовольствием.Музыка для отличного настроения – противовирусный эксклюзив от DJ Am. Включаем и поехали изучать полезные сервисы. Танцы – приветствуются.м у з е йГМИИ им. А.С. ПушкинаОнлайн-экскурсия «Вакханалия. Встреча двух шедевров»м у з е йЛуврВиртуальный турм у з е йТретьяковская галереяВыставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор»м у з е йТретьяковская галереяМоноэкскурсия
«Малевич. Черный квадрат»театрМариинский театрОнлайн-трансляция «Евгений Онегин»Лирические сцены в трех действиях. Либретто Петра Чайковского и Константина Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Пушкина1 апреля2 апреляонлайн кинотеатрИскусство онлайнтеатрВенская операБалет PEER GYNTтеатрMetropolitan operaЦикл ночных оперТретья неделя бесплатных ночных опер предлагает широкий спектр музыкальных и театральных представлений.Проект открывает театры, музеи, концертные залы для публики в период карантина.Le bourg.1905Этот ресторан создан для тех, кто любит экспериментировать. Широкий выбор блюд отрабатывает концепцию фьюжн, то есть рассчитан на любые кулинарные пристрастия. В меню соседствуют тайский том ям (580 руб.) и норвежский рыбный суп (540 руб.), томлёные телячьи щёчки (от 580 руб.) и чилийский сибас (от 1780 руб.), брускета (от 170 руб.) и стейки (от 560 руб.). Для пополнения эндорфинов: отличный кофе и десерты – голосуем за крем брюле (290 руб.) и фисташковый рулет с малиной (350 руб.).«Мамуля»Любимые с детства блюда домашней и восточной кухни для тихого семейного ужина и праздничного застолья. Сохраняет баланс душевного и трендового: предлагает действительно большой выбор блюд, чтобы каждый, кого кормит Мамуля, нашел в меню что-то интересное. Любимый салат гостей – с печеной свеклой, сливочным сыром и апельсиновой заправкой (290 руб.). Из закусок – нежный хумус (160 руб.). Здесь найдется бифштекс с греческой брынзой (650 руб.), говядина с овощами в кецах (430 руб.), семга на пару (690 руб.) и десерты - белоснежное суфле «Птичье молоко» с задорной малиновой начинкой (160 руб.). Новое направление в доставке – полуфабрикаты и роллы.Канелоне с рубленной говядиной 360 ₽Люля-кебеб
из баранины 460 ₽Роллы «Самурай маки» 380 ₽Птичье молоко
с малиной 160 ₽-20%
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вывоз *В подарок:
набор домашнего печенья за заказ от 2000 руб.,
торт или домашний пирог за заказ от 3000 руб.
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Танцевальная ТренировкаТренировка для похудения от Ляйсан УтяшевойЙога для начинающихЖиросжигающая тренировка для похудения дома, без дополнительного оборудования«Хаш»Название заведению дал популярный на Кавказе горячий наваристый суп из телячьих ног. На родине он считается сугубо мужским блюдом, но в ресторане «Хаш», помимо классического варианта, его готовят и по авторскому рецепту - в виде крем-супа. В такой подаче он полюбился гостьям. Сегодня как никогда хочется подарить себе и близким частичку тбилисского тепла и жизнелюбия - блюда, наполненные солнцем и светом, чей аромат заряжает оптимизмом. Хачапури (от 310 руб.) и кутабы (120 руб.), долма (от 210 руб.) и дюшбара (300 руб.), люля (от 170 руб.) и соусы (от 60 руб.), которые невозможно повторить дома, если это не дом в Кахетии или Кутаиси.Музыка спасает.
Пришло время спасти музыкуСплинв прямом эфире на RTCпециальные гости:
Григорий Лепс и JonyМосковский планетарий«Кометы – небесные странницы»для детей 5-6 классов6 апреля I 16:00 МСКкиностудияГосфильмофонд выложил коллекцию мультфильмов Свердловской киностудиионлайнкинотеатрWink бесплатный доступ к фильмам, сериалам, программам ТВбиблиотекаБиблиотека «Альдебаран»можно скачать книгу бесплатно в любом из удобных форматов (epub, fb2, rtf, mobi, pdf), а перед этим ознакомиться с её отрывком3 апреля I 9:00 МСК2 апреля
19:00 МСК4 апреля
17:00 МСК3 апреля I 19:00 МСКEminUma2rmanQUARANTINEПироги.руДомашняя еда для всех, кто в этом не силён или не хочет обременять себя. По стоимости, к слову, сравнимо с затратами на аналогичные продукты, но бонусом - экономия времени и сил.
Гордость меню солянку и борщ вполне сможете выдавать за свое фирменное блюдо, все поверят: тут и «ложка стоит», и порции такие, что девочкам достаточно на обед только супа (по 120 р.). А к нему еще сочный шашлык из курицы (180 р.), котлеты из щуки (55 р.), здоровые овощные блюда – "Рататуй" (93 р.), шпинат или брокколи (113 р.). Но гвоздь программы - разумеется пирог! Пирог с сёмгой и шпинатом (1520 р.), пирог с сёмгой и треской (1380 р.), сладкий с брусникой (980 р.) и «Царский» - творожный с марципаном (1720 р.). К утреннему кофе изумительные флан с малиной (88 р.) или круассан с миндальным кремом (52 р.), блинчики с начинкой (60 р.), нежные сырники (39р.) и бомбическая творожная запеканка с солнечной курагой и изюмом (90 р.). Доставят горячими к столу и "бесконтактно", оплата онлайн.Пирог «Царский»
с творогом 1720 ₽Шашлык из курицы
180 ₽
Пирог с сёмгой
и треской 1380 ₽Борщ
120 ₽