Лариса Барыкина Арт-­директор IX Международного фестиваля современного танца «На грани»

Судя по афише, пять дней фестиваля обещают быть очень насыщенными.

Конечно. Урал – самое мощное поле для contemporary dance. Это признают все. Каждый год появляются дебютанты, потому что это поле очень живое. Есть и хэдлайнеры. Хотя профессионалов современного танца в России в принципе очень немного. Этот вид творчества не получил широкие права гражданства. И моя задача - дать возможность быть увиденными, может быть, что-то изменится в их творческой судьбе, откроются новые дороги. «На грани» – это определенная идеология и четкая концепция. На фестивале нет конкурса, но есть обсуждения. Я приглашаю специально обученных людей – театроведов, искусствоведов, критиков танца, которые ежевечерне высказываются об увиденном. Но не возбраняется выступать и зрителям. Это открытый паблик ток, интереснейшая дискуссия. Многие участники говорят, что это главная фишка фестиваля,

как и ставшие уже традицией премьеры. В этом году их будет более десяти. Это всегда интрига. Но я доверяю хореографам, а они доверяют мне. Новые постановки представят Эксцентрик-балет Сергея Смирнова, MINOGA dance company, театры «Провинциальные танцы» и «Щелкунчик» из Екатеринбурга, Челябинский театр современного танца.

Зарубежные участники будут?

Эстонский театр Fine5, который зрители обожают, привозит две работы – сценическую постановку и перформанс в Хрустальном фойе Музкомедии. Кроме того, будет много спектаклей-копродукций. Я, например, очень горжусь, что знаменитый французский хореограф Клод Брюмашон из так называемой новой волны восьмидесятых годов поставил «Дикие маки» с труппой «Балета Евгения Панфилова». Думаю, это выступление сильно впечатлит зрителей. Французского акцента фестивалю добавит и Кристин Ассид, которая не в первый раз сотрудничает с екатеринбургским ТанцТеатром, и уже известный в Екатеринбурге Дени Плассар, работавший с казанским театром «Пантера», их «Арена», кстати, попала в номинанты «Золотой маски». Очень любопытный опыт покажет молодой бельгийский хореограф Йерун Вербрюгген. Он объединил две труппы театра «Балет Москва» – неоклассическую, где танцуют на пуантах, и современного танца, в спектакле «Тапнцпол», посвященном американским танцевальным марафонам тридцатых годов прошлого столетия. Это баттл длиной в час, от которого, думаю, драйв и энергетика будут бить ключом.