Четверть века – впечатляющая дата. С чего все началось?

Изначально это была студенческая труппа на базе училища культуры. Коллектив без далеко идущих планов, которому было хорошо жить здесь и сейчас. Постепенно, как снежный ком, театр обрастал историей, собирался по принципу «кто-кто в теремочке живет – это я, мышка-норушка, – заходи». Но после победы в популярной в девяностых годах «Утренней звезде» наступил рубеж. Нужно было принимать решение – оставаться самодеятельными артистами или организовываться в профессиональную труппу. И мы выбрали путь на большую сцену, начали более сложную историю. Когда труппа впервые поехала на «Золотую маску», многие кричали вслед: «Считайте за счастье, что вообще участвуете в фестивале». А мы взяли «Маску». Потом была вторая, третья, четвертая премия, множество разномасштабных конкурсов. И все выступления попадали в сердце зрителя.

Чем же, по-вашему?

В самом названии театра заложен некий подсмысл: эксцентрик – это смещение центра, взглядов, постоянное движение и динамика. В девяностых годах такой подход был редкостью. Наш танец никто не знал, многие не приветствовали. Но разве это могло остановить? У меня очень разные танцоры – так сложилось изначально. Своей непохожестью друг на друга они подсказывали мне режиссерские ходы. Единственный способ выжить с ними – оправдать их на сцене. Из каждого тогда и сейчас я пытаюсь вытащить нутро, душу. Говорят, моих артистов сразу видно – они «выпуклые». Для меня это «плюсплюс». Значит, получается делать то, что задумал. Индивидуальность танцоров – самое важное для коллектива. Не хочу, чтобы на сцене собирались двенадцать одинаковых, четко двигающихся болванчиков.

А была ли критика в истории театра?

Всегда. Помню, как после первой «Золотой маски» я скупил в «Союзпечати» прессу. Высказывания были не для слабонервных. Нас склоняли во все стороны – не знали куда «уложить»: не балет, не контемпорари дэнс, не джаз, не мюзик-холл. Особенно Москва, которая любит раскладывать по полочкам, терялась в определениях, прикрываясь эпитетами про «выскочку» и «последнего деревенщину с Урала». Наверное, первоначально эта критика обожгла сердце юного хореографа Сергея Смирнова. Опять же елейная, слащавая хвальба вряд ли послужила бы хорошую службу. А вот колючие вещи только укрепили меня в сознании, что я занимаюсь чем-то правильным в жизни. Мы неудобны для критики – коллектив на грани провокации. И это наша фишка.

