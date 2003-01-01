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Эксцентрик-балет Сергея Смирнова
по случаю юбилея устраивает «Тихий вечер № 25»
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Аперитив. ТеатрСоздатель, режиссер и хореограф «Эксцентрик-балета Сергея Смирнова» – лауреата международных фестивалей современного танца, четырежды лауреата премии «Золотая маска» и участника культурной программы Олимпийских Игр в Сочи, по случаю юбилея устраили «Тихий вечер № 25».Четверть века – впечатляющая дата. С чего все началось?
Изначально это была студенческая труппа на базе училища культуры. Коллектив без далеко идущих планов, которому было хорошо жить здесь и сейчас. Постепенно, как снежный ком, театр обрастал историей, собирался по принципу «кто-кто в теремочке живет – это я, мышка-норушка, – заходи». Но после победы в популярной в девяностых годах «Утренней звезде» наступил рубеж. Нужно было принимать решение – оставаться самодеятельными артистами или организовываться в профессиональную труппу. И мы выбрали путь на большую сцену, начали более сложную историю. Когда труппа впервые поехала на «Золотую маску», многие кричали вслед: «Считайте за счастье, что вообще участвуете в фестивале». А мы взяли «Маску». Потом была вторая, третья, четвертая премия, множество разномасштабных конкурсов. И все выступления попадали в сердце зрителя.
Чем же, по-вашему?
В самом названии театра заложен некий подсмысл: эксцентрик – это смещение центра, взглядов, постоянное движение и динамика. В девяностых годах такой подход был редкостью. Наш танец никто не знал, многие не приветствовали. Но разве это могло остановить? У меня очень разные танцоры – так сложилось изначально. Своей непохожестью друг на друга они подсказывали мне режиссерские ходы. Единственный способ выжить с ними – оправдать их на сцене. Из каждого тогда и сейчас я пытаюсь вытащить нутро, душу. Говорят, моих артистов сразу видно – они «выпуклые». Для меня это «плюсплюс». Значит, получается делать то, что задумал. Индивидуальность танцоров – самое важное для коллектива. Не хочу, чтобы на сцене собирались двенадцать одинаковых, четко двигающихся болванчиков.
А была ли критика в истории театра?
Всегда. Помню, как после первой «Золотой маски» я скупил в «Союзпечати» прессу. Высказывания были не для слабонервных. Нас склоняли во все стороны – не знали куда «уложить»: не балет, не контемпорари дэнс, не джаз, не мюзик-холл. Особенно Москва, которая любит раскладывать по полочкам, терялась в определениях, прикрываясь эпитетами про «выскочку» и «последнего деревенщину с Урала». Наверное, первоначально эта критика обожгла сердце юного хореографа Сергея Смирнова. Опять же елейная, слащавая хвальба вряд ли послужила бы хорошую службу. А вот колючие вещи только укрепили меня в сознании, что я занимаюсь чем-то правильным в жизни. Мы неудобны для критики – коллектив на грани провокации. И это наша фишка.Танец – это не работа, не профессия. Это - форма существования, в которой мне очень естественно жить. Также естественно, как дышатьКак в вашу жизнь зашел танец?
Это данность: мама – хореограф, папа – танцовщик. Все детство прошло возле сцены. Для меня это была естественная среда обитания. В пять лет я уже танцевал в любительском коллективе, в восемь попал в хореографическое училище. Правда, позже волна вынесла меня из балета. Педагоги говорили: «Ты никогда не будешь Зигфридом (Принц в балете «Лебединое озеро». – Прим. ред.). Ты обречен на тридцать третью линию у воды». Эта первая «критика» меня сильно закалила. Я ушел в ансамбль песни и пляски, потом были различные методы не очень внятного советско-российского образования. Но все существовавшие тогда танцевальные и околотанцевальные сферы не устраивали меня. Я искал свою форму полета на сцене. И нашел. Внутри себя. Так появился авторский театр.
Откуда берете темы выступлений?
Я никогда не прописываю либретто, не делаю заранее текстов. Создание любых спектаклей – это серия опытов в классе. Один, второй, третий – как разрозненные пазлы они начинают складываться в единую картину. «Хореография Смирнова – это пробы на уровне интуиции» – один из немногих комплиментов критиков мне очень импонирует. Более того, наши спектакли не имеют окончания. Мы часто пишем в программках working progress – работа в развитии. То есть через год или два жизни спектакль может наполовину отличаться от первоначальной версии.
Музыку подбираете под уже готовую идею?
Именно. Лет десять назад я бы сказал: «Сначала музыка, потом танцор». Сейчас отвечу ровно наоборот. Каждый артист звучит по-особому. Я четко чувствую: под этого танцора будет хорош Шуберт, для другого вместо музыки нужен звук ветра и скрип калитки, третьего я бы вообще оставил в тишине, потому что он красиво дышит на сцене. Могу смело назваться звукорежиссером своих проектов – сам коллажирую и аранжирую звук.Помпезным декорациям Смирнов предпочитает черный кабинет, обостряющий, по его мнению, личность танцора, и сложнейшую световую партитуру, которую пишет Андрей Пушкарев. Костюмы для выступлений тоже не совсем привычные, подходят скорее для актеров драматического театра, нежели танцевального. Так, в «Чусовской тетради» парни танцуют в солдатских майках и трусах советского образца, а девушки – в «платьицах» из мешковины, напоминающих робу.Как будете отмечать юбилей?
Самое главное – избежать пафоса. Мы решили, что в этот вечер важно не перевернуть все с ног на голову, а вспомнить и аккуратно подать хронологические события нашей истории. Первое отделение – это большой коллаж из работ разных лет плюс любопытные гости, наши друзья-танцоры из Москвы, Ростова-на-Дону, Перми, Челябинска, Екатеринбурга, которые покажут работы моего авторства и Ашота Назаретяна. Интересно посмотреть, как наша хореография преломляется в других театрах. Во втором отделении покажем спектакль «Чусовская тетрадь».
Памятуя, что вы не строите планов, что пожелаете себе, театру?
В моей жизни наступил период, который можно назвать тихим. Когда не хочется никуда не бежать. История с премиями, конкурсами уже не актуальна. Мне важно заниматься творчеством, наслаждаться каждой минутой и ничего никому не доказывать.
А как же погоня за славой?
Это все ложные моменты. Всю жизнь, начиная с молодости, люди доказывают свою «лучшесть» и часто не понимают, не чувствуют, когда нужно остановиться. Честно, я бы хотел, чтобы в ближайший период, а может и дальше в будущее, мой тихий танцевальный дом существовал в красивом полете, без рывков.В «Эксцентрик-балете» – тринадцать артистов. Двое хэдлайнеров– Ашот Назаретян и Татьяна Брызгалова – из первого состава. По словам Сергея Смирнова, в России нет ни одного другого коллектива, где выступают танцовщики из девяностых: на пике зрелости, когда жест, взгляд настолько проникающие, что зритель понимает: перед ним «человек-космос».С 2003 года Сергей Смирнов является балетмейстером Свердловского театра музыкальной комедии, а «Эксцентрик-балет» участвует в самых популярных репертуарных постановках и ставит собственные данс-проекты на обеих сценах музкома.Каждый артист звучит по-особому. Я четко чувствую: под этого танцора будет хорош Шуберт, для другого вместо музыки нужен звук ветра и скрип калитки