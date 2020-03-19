Свердловская филармония переходит на on-line концерты.

С 20 марта Свердловская филармония продолжит свой концертный сезон в режиме трансляций. Коллективы и артисты готовы выйти на сцену Большого зала к онлайн-аудитории. Из медиа-архива выбрали наиболее интересные концерты, которые добавят в график трансляций. На сайте будут доступны записи Виртуального концертного зала, в режиме онлайн продолжатся лекционные проекты.

Тем, кто может смотреть наши программы, не выходя из дома, предлагается:

Сезон онлайн концертов

Трансляция концертов, которые пройдут в зале филармонии без публики. Вечер 20 марта проведем с Молодежным оркестром, 21 марта отметим День рождения Баха с Тарасом Багинцом, а 23 марта встретим Дмитрия Лисса и Уральский филармонический оркестр. Этих концертов ранее не было в афише. Они состоятся в дни перенесенных программ и специально подготовлены артистами и коллективами филармонии. За расписанием можно следить на сайте Свердловской филармонии.

Серия онлайн лекций

Объявленные ранее встречи в рамках проекта «Открытая филармония» мы перенесли в интернет-пространство. Ждем у экрана тех, кто желает разобраться в классической музыке и слушать ее с удовольствием. Ближайшая лекция – «Архитектура музыки» с Александрой Шакирьяновой 25 марта.

Топ-лист из архива

Записи самых ярких концертов прошлых лет, которых нет в свободном доступе. Они появятся на сайте согласно расписанию.

Концерты на выбор

На sgaf.ru можно будет выбрать для просмотра записи трансляций «Виртуального концертного зала».

Ночь в филармонии

Программы совместного проекта Свердловской филармонии и Областного телевидения, которые транслировались в телеэфире в ночное время.

#сфилармониейдома

https://www.sgaf.ru/