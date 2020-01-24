Димаш Кудайберген впервые в Екатеринбурге даст первый сольный концерт 23 февраля.

Димаш Кудайберген – талантливый, молодой певец из Казахстана, творческая биография которого за короткий срок стала известна миллионам слушателей и зрителей. Певец уже стал обладателем престижной премии «Top Chinese Music Award», китайского аналога музыкальной премии «Грэмми». Тембр, присущий артисту – лирический тенор. Молодая звезда из Казахстана, обладатель голоса диапазоном в шесть октав. Певец в совершенстве владеет техникой пения бельканто, которая помогает раскрыть все грани певческого таланта Димаша Кудайбергена.

Уже в шестилетнем возрасте одаренный ребенок стал лауреатом национального конкурса «Айналайын» за выступление в категории «фортепиано», а четыре года спустя становиться ведущим на разноплановых мероприятиях областного значения.

Димаш исполняет композиции на казахском, русском, испанском, английском, французском и других языках. Так, русскоязычной публике понравилось, как певец исполнил песню «Беловежская пуща» на открытии «Славянского базара - 2016».

В начале 2017 года Кудайбергенов участвовал в популярной программе «I am a singer» в Китае. Он поразил публику исполнением песни на французском языке «Sos dun terien un detresse».

В январе 2018 года Димаш был приглашен на церемонию вручения премии «Global golden chart awards», которая проходит в Китае. Димаш стал лауреатом в категории «Лучший артист».

В ноябре 2018 года молодой артист впервые выступил на сцене Государственного Кремлевского Дворца с песней «Любовь уставших лебедей» авторства Игоря Крутого.

В марте 2019 года на сцене Государственного Кремлевского Дворца два сольных концерта Димаша прошли с Аншлагом!

Билеты на концерт от 4 000 р. https://ekb.kassy.ru/event/2-20334/

https://dimash-ticket.ru/events/235/