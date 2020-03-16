Розыгрыш подписки на more.tv

Проводим розыгрыш полугодовой подписки на онлайн-сервис more.tv
Пройди тест и получи шанс. Полные правила акции в конце статьи.
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Проводим розыгрыш полугодовой подписки на онлайн-сервис more.tv
Пройди тест и получи шанс. Полные правила акции в конце статьи.
Новый онлайн-сервис more.tv объединил на одной площадке эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов, зарубежные премьеры, собственные сериалы и шоу more originals, а также прямые трансляции спортивных событий. Прямо сейчас (на неделю раньше премьеры на СТС) сервис показывает новый российский сериал «Корни».
ПРАВИЛА РОЗЫГРЫША:
1. Быть подписчиком @ekb.sobaka.ru
2. Участником розыгрыша становятся те, кто сумел правильно ответить на все три вопроса теста и отправил письмо с подтверждением (скриншот результата) на почту, указанную на финишной странице викторины.
3. Розыгрыш будет проведен в прямом эфире @ekb.sobaka.ru 22 марта - следите за новостями в аккаунте.
4. Разыгрывается 1 полугодовая подписка на онлайн-сервис more.tv рандомно среди участников, выполнивших все условия акции.
Сервис more.tv доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).
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