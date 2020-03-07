IV фестиваль индийского кино MacCoffee Bollywood Film Festival

Среди работ режиссера, продюсера и сценариста Датту Сандипа можно отметить такие фильмы как «Мой дядя Джин» и романтическую комедию «Шимла Мирчи». Также он активно принимает участие в работе над телевизионными и документальными фильмами.

Во время обучения в университете он изучал сценарное ремесло и писал истории, вдохновленные фильмами-хоррорами в формате Screenlife. Особое влияние на него оказали картины «Паранормальное явление», «Ведьма из Блэр» и «Туннель». После знакомства с ними режиссер стал одержим идеей создать фильм в таком формате, основанный на необъяснимых явлениях, которыми так богата индийская культура.

Кроме того, в программе фестиваля заявлены фильмы разных жанров – это и остросюжетный боевик «Отважная», традиционные для Болливуда трогательные истории любви «Свадебная церемония», «Берегитесь, красавицы» и «Слепая любовь» с привычными танцами и яркими костюмами, а также патриотичная мотивирующая спортивная история «Индия, вперед!».

Самый первый фестиваль MacCoffee Bollywood Film Festival прошел в 2016 году, когда появилась кинопрокатная компания Indian Films. Главной целью компании стало возвращение на российский рынок индийского кино, а также прокат российского кино в Индии. Центральным событием года было решено сделать фестиваль индийского кино, где в течение недели показывают самые яркие фильмы Индии. В 2017 году фестиваль вышел на новый уровень - на торжественную церемонию открытия в Москве была приглашена звезда индийского кинематографа актриса Шридеви. Она представила российским зрителям фильма «Мама», в котором исполнила свою трехсотую роль. В прошлом году на открытие приезжали Барун Собти и Каранвир Бохра.

Ежегодно фестиваль посещает множество поклонников индийского кино, в прошлом году фильмы фестиваля посмотрело более 7 000 человек.