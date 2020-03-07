IV фестиваль индийского кино MacCoffee Bollywood Film Festival пройдет в России с 10 по 15 марта. Традиционно фестивальной площадкой станет кинотеатральная сеть «КАРО». В этом году фильмы Bollywood Film Festival объединят сразу семь городов: Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Тюмень и Самару.
IV фестиваль индийского кино MacCoffee Bollywood Film Festival
Генеральный директор компании Indian Films и IV MacCoffee Bollywood Film Festival Карен Мирзоян: «В этом году мы решили провести наш кинофестиваль, формально приурочив его к индийскому празднику красок Холи, который символизирует наступление весны. Весна – это обновление и любовь, а о чем как не о любви все фильмы из Индии, даже если это триллер. С каждым годом на фестиваль приходит все больше людей, его любят, его ждут, и это главное, к чему мы стремимся. Надеемся, что в будущем наш фестиваль станет всероссийским!»
«Для меня большая честь стать почетным гостем IV фестиваля индийского кино MacCofee Bollywood Film Festival, – отмечает режиссер Датту Сандип. - Я счастлив, что смогу представить свой новый проект зарубежной публике, которая так любит наше необычное и красочное кино. Я невероятно взволнован таким неожиданным и приятным поворотом судьбы, но в тоже время до ужаса напуган ответственностью, которая легла на мои плечи. «Тьма» - особенный проект в моей карьере, над которым я работал несколько лет. Очень надеюсь, что зрителям из России понравится наше необычное кино, снятое в совсем непривычном нам формате».
Среди работ режиссера, продюсера и сценариста Датту Сандипа можно отметить такие фильмы как «Мой дядя Джин» и романтическую комедию «Шимла Мирчи». Также он активно принимает участие в работе над телевизионными и документальными фильмами.
Во время обучения в университете он изучал сценарное ремесло и писал истории, вдохновленные фильмами-хоррорами в формате Screenlife. Особое влияние на него оказали картины «Паранормальное явление», «Ведьма из Блэр» и «Туннель». После знакомства с ними режиссер стал одержим идеей создать фильм в таком формате, основанный на необъяснимых явлениях, которыми так богата индийская культура.
Кроме того, в программе фестиваля заявлены фильмы разных жанров – это и остросюжетный боевик «Отважная», традиционные для Болливуда трогательные истории любви «Свадебная церемония», «Берегитесь, красавицы» и «Слепая любовь» с привычными танцами и яркими костюмами, а также патриотичная мотивирующая спортивная история «Индия, вперед!».
Самый первый фестиваль MacCoffee Bollywood Film Festival прошел в 2016 году, когда появилась кинопрокатная компания Indian Films. Главной целью компании стало возвращение на российский рынок индийского кино, а также прокат российского кино в Индии. Центральным событием года было решено сделать фестиваль индийского кино, где в течение недели показывают самые яркие фильмы Индии. В 2017 году фестиваль вышел на новый уровень - на торжественную церемонию открытия в Москве была приглашена звезда индийского кинематографа актриса Шридеви. Она представила российским зрителям фильма «Мама», в котором исполнила свою трехсотую роль. В прошлом году на открытие приезжали Барун Собти и Каранвир Бохра.
Ежегодно фестиваль посещает множество поклонников индийского кино, в прошлом году фильмы фестиваля посмотрело более 7 000 человек.
Генеральный директор компании Indian Films Карен Мирзоян: «По нашему замыслу Indian Films должна была дать возможность российским зрителям познакомиться с разнообразием индийского кино и сломать стереотип о том, что индийское кино – это только песни и танцы. Да, так можно было сказать раньше, но сегодня индийский кинематограф занимается производством фильмов на актуальные социальные проблемы современного мира».
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