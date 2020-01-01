Даша: То, что мы с Леной принадлежим к так называемым «разным сферам», — миф, мисконцепция, привычная для общества, где принято делить на группы, а потом вешать на эти группы ярлыки. А жизненные явления либо наполнены энергией, либо нет. И это справедливо для любого процесса: кино, музыки, социального явления — такого, как создала Лена, охватившего всю страну. Елена: Весь мир! Меня просят перевести марафон на многие языки: его проходят в Новой Зеландии, Австралии, не говоря о Штатах и Европе. Одно время регулярно приходили запросы из Ватикана, вот это, мне кажется, реально круто. (Смеется.) Даша: Когда встречаются люди, способные создать нечто незаурядное, они сразу каким-то шестым чувством считывают друг друга, ведь интуиция — это предощущение будущего. Если ей следовать, горы можно свернуть. Богемное, народное — это всего лишь оценка критиков по субъективной шкале. Тогда как самое правильное при встрече энергетического заряда большой мощности — не пытаться его классифицировать, а очароваться, позволить ему повлиять на твою жизнь. Понимаете, классификация возникает от ума. А ум включается, когда не хватает доверия. Даша, ты ведь прошла марафон Лены, так? Даша: Да, совершенно случайно попала в марафон Лены два года назад — и прошла его. Вся конструкция показалась мне чрезвычайно свежей и захватывающей, а главное, мотивирующей человека разобраться в самом себе. Больше скажу, я считаю, что это гениальная концепция: она заставляет тебя хотя бы полчаса в день уделить своему внутреннему миру.

И какие выводы?



Даша: У людей не сбываются мечты, потому что они вообще не понимают, чего на самом деле хотят. В марафоне дважды повторяется задание составить список желаний — и начальный от финального отличаются очень сильно, я бы сказала, драматически! За месяц участник проходит путь к пониманию себя. А «народность» Лены – это уважение к своим подписчикам, отсутствие элитизма. Ведь что такое популярность: в самом корне слова заключено латинское populus — народ.



Что скажут про фильм «Марафон желаний»: он получился народным?



Елена: Все зависит от восприятия: кто-то увидит незамысловатую комедию, кто-то напишет: «Этот фильм меня поменял». За тем, что кажется легким и понятным, скрывается глубина, но нужно уметь в нее нырнуть. Я проживаю собственную жизнь так: ненавижу усложнять! Я люблю, когда все максимально просто, без нагрузки сверхсмыслами и тайными значениями. Я молча иду в глубину и достаю на поверхность то, что смогу дальше передать с легкостью. Именно поэтому получается успешный коктейль. Я наслаждаюсь тем, что в фильме заложены важные смыслы, но в простой форме и с предельно прямым посылом.



Прямой посыл вообще тяжело дается — объехать на кривой козе как-то безопаснее, что ли.



Даша: Да! А знаете, почему так происходит? Из-за страха оголить свои желания. Если ты обнажишь душу, то якобы станешь слабым и тебя будут использовать: зацепить-то можно только за живое. Но парадокс: только в открытости можно стать по-настоящему свободным.



С этого места поподробнее, пожалуйста!



Даша: Самым сложным в марафоне для меня оказалось задание составить и отослать список желаний. Я подумала: «Щааас!» А потом стала анализировать: почему меня так испугала эта перспектива? Теперь внимание! Если я не готова манифестировать желания открыто кому бы то ни было, не боясь осуждения или манипуляций, если я боюсь произнести их вслух перед лицом вселенной — то как они могут сбыться?!



Елена: Это задание — прямо лакмусовая бумажка: ему дико сопротивляются, прямо воюют со мной. (Смеется.) Но вы не представляете, как много людей садится за список, который ­нужно ­написать искренне, именно для себя, с заботой о себе, не про мир во всем мире — и не могут написать ни одного пункта. Вот это реально страшно: бояться обнажить свои желания не то что перед вселенной, а перед самим собой!



Даша: Когда мне нужно гармонизироваться, я возвращаюсь к поразившей меня кастанедоподобной книге «Хохот шамана». Там есть такая история: однажды к шаману обратилась сибирская община, которой не коснулось вообще ничего социального: ни монархия, ни советская власть. Они как были родовым племенем, так и остались, а говорили на простом и скупом языке. Слово они использовали не для болтовни, трепа и лжи, но только по назначению: что скажут, так и будет. Я очень слежу за тем, что произношу, ведь именно слово запускает волну реализации.