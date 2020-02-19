Паблик-ток с автором бестселлера «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексеем Сальниковым пройдет в Екатеринбурге

В Городском библиотечном информационном центре (ул. А. Валека, 12) пройдет паблик-ток с автором бестселлера «Петровы в гриппе и вокруг него». Во время встречи в библиотеке писателю Алексею Сальникову будет вручена награда за победу в читательском голосовании «Лучшие книги - 2019». Напомним, что по итогам прошлого года на сайте Муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга любой желающий мог выбрать книги, которые больше всего понравились, а 10 января 2020 года были подведены итоги онлайн-голосования.

Лучшим романом года горожане назвали новую книгу Алексея Сальникова «Опосредованно». В произведении екатеринбургского писателя, автора бестселлера «Петровы в гриппе и вокруг него», представлена альтернативная реальность, где стихи - это не просто текст, а настоящий наркотик. За роман «Опосредованно» было отдано 16% голосов респондентов.