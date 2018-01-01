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Выставка Розмари Трокель
"Одну из своих первых работ она назвала «Я всегда хотела хоть как-то выделиться»"
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Аперитив. ВыставкиВыставка немецкой художницы Розмари Трокель пройдет в «Главном Проспекте». Одну из своих первых работ она назвала «Я всегда хотела хоть как-то выделиться», и ей это удалось. Рассказываем – как.Розмари называют одной из самых ярких арт-деятелей Германии. Она постоянная участница выставок Documenta и Венецианских биеннале. Также Трокель входит в число наиболее коммерчески успешных художниц в мире: в 2012 году ее вязаная картина «Сделано в Западной Германии» продана на Art Basel за один миллион долларов. А еще через два года другая работа «Без названия» получила почти в пять больше на аукционе Sotheby's.
Абсолютно профеминный автор, она с большой иронией (и самоиронией в том числе) противопоставляет себя и свое творчество доминирующему положению мужчин в художественной среде. Художница работает в самых разных формах – графика, видео, иллюстрация, скульптура, инсталляции, керамика. Однако наибольшую известность ей принесли именно вязаные крупноформатные полотна из разноцветной шерсти. В них Трокель доводит до абсурда клише об уделе женщин не подниматься выше тихих ремесленных практик и возводит дамское рукоделие в жанр высокого (читай мужского) искусства.
При глубоком концептуальном наполнении юмористичная форма подачи и подкупающая живость образов позволяет ей не обозначать заложенный в произведениях конфликт прямолинейно. Ей удается высветить предрассудки, с которыми женщины сталкиваются как в обществе в целом, так и в сфере искусства. Розмари воссоздает эти стереотипы, остроумно расставляя тематические акценты и мастерски подчеркивая их противоречия.Особое место в экспозиции отведено графике: рисункам тушью, углем и карандашом, коллажам и компьютерным изображениям, которые занимают важное место в творчестве художницы.«Появление автора» – первая персональная музейная выставка уличного художника Красил Макар.Название выставки «Появление автора» родилось из желания художника деанонимизировать народное творчество через современное «переозвучивание» языка росписи и возвращение ему персонального авторского звучания.Красил Макар. Кадр из видео. Без названия. Тобольск. 2019Красил Макар. Ковер №1. 2019. Сосна, масло. Собственность автораЧеловек и небоБез названияАвтопортретКрасил Макар – автор одного из самых инстаграмогеничных объектов Пятой Уральской индустриальной биеннале современного искусства – батута по мотивам элементов традиционной урало-сибирской росписи.«Окрыленные»
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