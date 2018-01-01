Розмари называют одной из самых ярких арт-деятелей Германии. Она постоянная участница выставок Documenta и Венецианских биеннале. Также Трокель входит в число наиболее коммерчески успешных художниц в мире: в 2012 году ее вязаная картина «Сделано в Западной Германии» продана на Art Basel за один миллион долларов. А еще через два года другая работа «Без названия» получила почти в пять больше на аукционе Sotheby's.

Абсолютно профеминный автор, она с большой иронией (и самоиронией в том числе) противопоставляет себя и свое творчество доминирующему положению мужчин в художественной среде. Художница работает в самых разных формах – графика, видео, иллюстрация, скульптура, инсталляции, керамика. Однако наибольшую известность ей принесли именно вязаные крупноформатные полотна из разноцветной шерсти. В них Трокель доводит до абсурда клише об уделе женщин не подниматься выше тихих ремесленных практик и возводит дамское рукоделие в жанр высокого (читай мужского) искусства.

При глубоком концептуальном наполнении юмористичная форма подачи и подкупающая живость образов позволяет ей не обозначать заложенный в произведениях конфликт прямолинейно. Ей удается высветить предрассудки, с которыми женщины сталкиваются как в обществе в целом, так и в сфере искусства. Розмари воссоздает эти стереотипы, остроумно расставляя тематические акценты и мастерски подчеркивая их противоречия.

